ओरण बचाओ' की मांग के लिए 725 किमी की पैदल यात्रा पर निकले लोग, रात में भजन-कीर्तन बना पावर बैंक

Jaisalmer News: ओरण-गोचर भूमि बचाने के लिए लोग लम्बे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं. ओरण भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग को लेकर पर्यावरण प्रेमी 725 किलोमीटर जयपुर की पैदल यात्रा कर रहे हैं. यात्रा के जिस पड़ाव पर ठहरते हैं. वहीं देवी-देवताओं का स्मरण कर भजन-कीर्तन करते हैं. पैदल यात्री इसे ही ऊर्जा का स्त्रोत बता रहे हैं. 'टीम ओरण' की यह पदयात्रा ओरण, गोचर, तालाबों कैचमेंट सहित विभिन्न पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को लेकर है. सूर्योंदय के साथ शुरू होने वाली यह यात्रा शाम होते-होते किसी मंदिर या गांव के किसी स्थल पर अपना पड़ाव डाल देती हैं. युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, हर आयु वर्ग के लोग हक की लड़ाई के बीच एक जाजम पर नजर आए.
Jaisalmer News: जैसलमेर में ओरण भूमि को बचाने और 17 हजार 562 बीघा जमीन को रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज के लिए निकाली जा रही पदयात्रा गुरुवार को लाठी गांव पहुंची.यहां दौरान सेकंडों कि संख्या में सर्व समाज के लोगों ने पदयात्रियों का माल्यार्पण कर व पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया. इस दौरान आयोजित सभा ओरण टीम के सदस्य सुमेर सिंह सांवता ने बताया कि सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा न लें. विकास करे, विनाश नहीं. अब भी सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया, तो जयपुर पहुंचकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा. तनोट राय माता मंदिर से शुरू हुई पदयात्रा 725 किलोमीटर चलकर जयपुर पहुंचेगी.
प्रशासन ने 3 महीने में कार्यवाही की कही थी बात
पर्यावरण सुमेर सिंह का कहना है कि जैसलमेर के हर गांव में ओरण, गोचर, कुएं, तालाब और बावड़िया धरोहर हैं. वो विकास के चलते विनाश के हत्थे चढ़ रही हैं. लेकिन हम इसके संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं. पिछली बार जिला प्रशासन ने ओरणों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने व अन्य मांगो को पूरा करने के लिए तीन माह का समय मांगा था. डेडलाइन खत्म होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. अब हम हमारी मांगे पूरी करने के लिए जयपुर जा रहे हैं.
सभा को संबोधित करते हुए ओरण टीम के सदस्य भोपालसिंह झलोडा ने कहा कि हमारा समर्थन पूर्ण और स्पष्ट है. सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा न ले. ले. हमने जिस भूमि के संरक्षण के लिए बलिदान दिए हैं, उसे कंपनियों को सौंपकर मरुक्षेत्र की शांति को भंग न किया जाए. यदि सरकार जैसलमेर में ओरण-गोचर भूमि आरक्षित नहीं करती है तो गंभीर परिणाम होंगे. यात्रा में शामिल आईवीरसिंह पातावत ने कहां कि जैसलमेर ने ओरण, गोचर, गोवंश और जल-स्रोतों के संरक्षण के नाम पर विश्वास जताकर सत्ता सौंपी है.
यदि सरकार ओरण-गोचर, नदी-नाले और तालाब की भूमि आरक्षित नहीं करती है तो जनता पंचायती राज चुनाव में जवाब देगी. महंत महादेव पुरी महाराज ने कहां कि सरकार चाहती है कि गांव सुनसान और सड़कें आबाद हों तो ग्रामीण इसके लिए भी तैयार हैं,परंतु ओरण-गोचर की रक्षा सर्वोपरि है.सभा के बाद ग्रामीणों ने एक स्वर में ओरण-गोचर बचाने का संकल्प लिया और पैदल यात्रा लाठी से आगे प्रस्थान कर गई.
रोज करते हैं 30 किलोमीटर का सफर
सूरज उगते ही जिले के लोगों का कारवां 'जय तनोट राय' के उद्घोष के साथ चलना शुरू कर देता है. रोजाना करीब 30 किलोमीटर का सफर तय करते हैं. हालांकि यह सफर आसान नहीं है, लेकिन बर्फीली हवाएं और कई बार तेज धूप पड़ने के बावजूद इनका काफिला नहीं रुकता है.21 जनवरी को तनोट माता मंदिर से शुरू हुआ काफिला 29 जनवरी को 185 किलोमीटर का सफर पूरा कर 'लाठी' पहुंचा. गांव के लोगों को पता चला कि ओरण के लिए संघर्षरत काफिला उनके गांव पहुंचा है, तो ग्रामीणों ने खुद आगे बढ़कर सहयोग किया और भोजन-पानी की व्यवस्था भी की. ग्रामीणों का कहना है कि ओरण यहां केवल जमीन नहीं, पूजनीय भूमि है.
भजन कीर्तन पदयात्रियों का पावर बैंक
यात्रा में शामिल सदस्य सामूहिक ठहरते है. दिनभर की थकान दूर करने के लिए सामूहिक भजन-कीर्तन करते हैं. उनका कहना है कि इससे वह रिचार्ज होते है और यहीं हमारा पावर बैंक है. यहां कोई बड़ा-छोटा नहीं है. एक ही थाली में भोजन और एक ही जाजम पर बैठकर ओरण भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना हमारा संकल्प है. ये लड़ाई अब केवल जमीन की नहीं, हमारी अस्मिता की बन चुकी हैं.
