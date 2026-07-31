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बारिश और देश की खुशहाली के लिए भवानी ने लिया संकल्प, 10 KM दंडवत कर पहुंचे भादरिया धाम

Jaisalmer News: फलोदी जिले के बाप गांव निवासी भवानी शंकर जोशी ने भीषण गर्मी के बीच देश में अमन-चैन, सुख-समृद्धि एवं अच्छी बारिश की कामना को लेकर भादरिया फांटे से शक्तिपीठ भादरिया धाम तक करीब 10 किलोमीटर लंबी कनक दंडवत यात्रा की.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Shankar dan
Published:Jul 31, 2026, 05:44 PM IST | Updated:Jul 31, 2026, 05:44 PM IST
बारिश और देश की खुशहाली के लिए भवानी ने लिया संकल्प, 10 KM दंडवत कर पहुंचे भादरिया धाम
Image Credit: Kanak Dandavat Yatra

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर में आस्था, श्रद्धा और संकल्प का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिला. जहां फलोदी जिले के बाप गांव निवासी भवानी शंकर जोशी ने देश में अमन-चैन, सुख-समृद्धि एवं अच्छी बारिश की कामना को लेकर करीब 10 किलोमीटर लंबी कनक दंडवत यात्रा पूरी की.

भीषण गर्मी में शक्तिपीठ भादरिया धाम तक दंडवत यात्रा

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भीषण गर्मी के बीच उन्होंने भादरिया फांटे से शक्तिपीठ भादरिया धाम तक लगातार दंडवत करते हुए अपनी यात्रा पूरी की. उनके इस कठिन धार्मिक संकल्प को देखने के लिए रास्ते में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं राहगीर भी रुकते रहे और उनकी आस्था की सराहना करते नजर आए.

भवानी शंकर जोशी ने बताया कि देश में शांति, भाईचारा, समृद्धि तथा समय पर अच्छी बारिश की कामना को लेकर उन्होंने यह धार्मिक संकल्प लिया था. यात्रा के दौरान वे लगातार ईश्वर का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहे. भीषण गर्मी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा और पूरे धैर्य व श्रद्धा के साथ भादरिया धाम पहुंचे.

राय माता मंदिर में की विधिवत पूजा-अर्चना

शक्तिपीठ भादरिया धाम पहुंचने पर उन्होंने संत शिरोमणि भादरिया महाराज की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा राय माता मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर देशवासियों के सुख, समृद्धि, खुशहाली और अच्छी वर्षा की प्रार्थना की. उन्होंने क्षेत्र में हरियाली, किसानों की खुशहाली और समाज में सद्भाव बनाए रखने की भी कामना की.

दर्शन के लिए विभिन्न राज्यों से पहुंच रहे श्रद्धालु

यात्रा के दौरान साथ रहे विजय पालीवाल ने बताया कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर शक्तिपीठ भादरिया धाम में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. कई श्रद्धालु अपनी-अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पदयात्रा, दंडवत यात्रा तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं. भवानी शंकर जोशी की 10 किलोमीटर लंबी कनक दंडवत यात्रा श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र रही.

उन्होंने बताया कि भादरिया धाम वर्षों से आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. भादरिया महाराज की समाधि एवं राय माता मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं.

भवानी शंकर जोशी की क्षेत्रभर में सराहना

भवानी शंकर जोशी की कठिन तपस्या, अटूट श्रद्धा और राष्ट्रहित की भावना से किए गए इस धार्मिक संकल्प की क्षेत्रभर में सराहना हो रही है. श्रद्धालुओं ने इसे समाज में सकारात्मक सोच, आध्यात्मिक चेतना और जनकल्याण का संदेश देने वाला प्रेरणादायी प्रयास बताया.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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