/"सात तरह के उपाय बताकर भी कीमतें बढ़ गईं"... अशोक गहलोत का पीएम मोदी पर तंज, पेट्रोल-डीजल बढ़ोतरी पर साधा निशाना

Ashok Gehlot: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेट्रोल- डीज़ल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कहा राहुल गांधी ने बंगाल चुनाव के पहले ही कह दिया था कि चुनाव समाप्त होते ही कीमतें बढ़ेंगी. कीमतें बढ़ गई हैं और PM ने जो आह्वान किया है पब्लिक का, सात तरह के बचाव करने का, बचत करने का और उन्होंने कुछ सिंबॉलिक किया भी है तो उससे भी लोग समझ गए कि अब कीमतें बढ़ने वाली हैं और बढ़ ही गई आखिर के अंदर.

अल्टीमेटली भार जनता पर ही डाला जा रहा है जबकि इनकी स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी थी पहले से जब डॉ.मनमोहन प्राइम मिनिस्टर थे जब 115- 120 डॉलर प्रति बैरल भाव बढ़ गए थे क्रूड ऑयल के, जो एक्साइज ड्यूटी मिलती थी राज्यों को वो करीब करीब बंद कर दी उन्होंने और नया लगा दिया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जिसमें राज्यों को हिस्सा नहीं देना पड़े. एक लगा दिया स्पेशल एक्साइज ड्यूटी उस में भी राज्यों का हिस्सा नहीं होता. तो मतलब जो राज्य हिस्सा मिलते थे मूल एक्साइज ड्यूटी पर उनको सौ से पांच पर ले आए.

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इस प्रकार से ये जो इनकी जो अप्रोच है? वो पब्लिक के खिलाफ है? मेरा मानना है. पिछले 10 साल में कीमतें घट सकती थी, जो डॉलर प्रति बैरल का जो इनको लाभ मिला था, बहुत बड़ा लाभ मिला. वो चाहते तो पास ऑन कर देते पब्लिस को, पर इन्होंने नहीं किया.

यह एप्रोच है? इन लोगों की. खाली जुमलेबाजी करते गए कांग्रेस और यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ. यह मेरा मानना है. इसलिए बढ़ाई जा रही है. इनकी एप्रोच गरीब विरोधी है, मध्यम वर्ग विरोधी सोच है. बाकी बड़े पूजीपतियों क्या फर्क पड़ने वाला है? जो कीमतें बढ़ी है? उनके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा.

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