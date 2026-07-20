/फलसूंड रोड पर गोवंश का अवशेष मिलने से आक्रोश, मौके पर पहुंचे विधायक महंत प्रतापपुरी, जांच में जुटी पुलिस

Jaisalmer News: जैसलमेर जिले के पोकरण कस्बे में रविवार देर रात गोवंश का अवशेष मिलने की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. फलसूंड रोड पर पॉलीथिन में गोवंश का अवशेष मिलने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में गोरक्षक, गोसेवक और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. घटना की खबर फैलते ही इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया और लोगों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध दर्ज कराया.

सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे मौके पर

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प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब 10:30 बजे फलसूंड रोड पर पॉलीथिन में गोवंश का एक अवशेष पड़ा होने की सूचना स्थानीय लोगों को मिली. सूचना तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए. लोगों ने घटना पर गहरा रोष जताते हुए इसे गंभीर मामला बताया और संबंधित आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की.

गोसेवकों ने जताया विरोध, सख्त कार्रवाई की मांग

घटनास्थल पर पहुंचे गोसेवकों और गोरक्षकों ने घटना की कड़ी निंदा की. उनका कहना था कि इस प्रकार की घटनाएं धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की जल्द पहचान की जाए और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. विरोध के दौरान लोगों ने प्रशासन के समक्ष अपना आक्रोश भी व्यक्त किया.

पुलिस ने संभाला मोर्चा, जुटाए साक्ष्य

घटना की सूचना मिलते ही पोकरण पुलिस वृताधिकारी बुद्धाराम बिश्नोई के नेतृत्व में भारी पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा. पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए. इसके साथ ही अधिकारियों ने मौजूद लोगों से बातचीत कर उन्हें शांत रहने की अपील की तथा भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया. देर रात करीब 11 बजे तक घटनास्थल पर लोगों की भीड़ बनी रही और पुलिस स्थिति पर लगातार नजर रखती रही.

विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज भी पहुंचे घटनास्थल

घटना की जानकारी मिलने के बाद पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए. विधायक ने कहा कि घटना में शामिल दोषियों की जल्द पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. साथ ही उन्होंने लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कानून पर भरोसा रखने का आग्रह किया.

मामले की जांच जारी

घटनास्थल पर गोसेवक जसवंतसिंह बीलिया, कपिल, हर्षित पुरोहित सहित बड़ी संख्या में गोरक्षक और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना के सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.