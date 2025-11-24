Zee Rajasthan
पोकरण में कांग्रेस नेता से जुड़े विवाद में SDM ने हटवाए ट्रक, सालों बाद रास्ता हुआ बहाल

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर के पोकरण शहर में कांग्रेस नेता से जुड़े अतिक्रमण विवाद में SDM हरि सिंह चारण ने वहां खड़े दो भारी ट्रकों को हटाकर रास्ता खुलवाया.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Shankar dan
Published: Nov 24, 2025, 07:30 PM IST | Updated: Nov 24, 2025, 07:30 PM IST

पोकरण में कांग्रेस नेता से जुड़े विवाद में SDM ने हटवाए ट्रक, सालों बाद रास्ता हुआ बहाल

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर के पोकरण शहर में कांग्रेस नेता से जुड़े अतिक्रमण विवाद ने सोमवार को बड़ा मोड़ ले लिया, जब SDM हरि सिंह चारण ने मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक सख्ती दिखाते हुए लंबे समय से बाधित रास्ते को तुरंत प्रभाव से खुलवाया. कार्रवाई के दौरान वहां खड़े दो भारी ट्रकों को हटाकर मार्ग फिर से आमजन के लिए सुचारु किया गया.

जानकारी के अनुसार, परिवादी पक्ष ने संबंधित स्थान को अपनी पट्टाशुदा भूमि बताते हुए सड़क के बीच दो ट्रक खड़े कर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था. बढ़ती शिकायतों के बाद मामला प्रशासन तक पहुंचा और परिवादी की मांग पर SDM हरि सिंह चारण स्वयं मौके पर पहुंचे.

कागजात खारिज, मौके पर आदेश

मौके पर कागजातों की जांच के दौरान नगरपालिका EO झब्बर सिंह ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को गलत बताते हुए निरस्त कर दिया. इसके बाद SDM चारण ने तत्काल आदेश जारी करते हुए ट्रकों को हटाने और मार्ग बहाल करने के निर्देश दिए.

पुलिस जाप्ते के साथ कार्रवाई

निर्देश मिलते ही प्रशासन और पुलिस टीम हरकत में आई. पांच थानों का पुलिस जाप्ता मौके पर मौजूद रहा और भारी वाहनों को हटवाते हुए रास्ता पूरी तरह खुलवाया गया. इस दौरान SDM हरिसिंह चारण, नगरपालिका EO झब्बर सिंह, तहसीलदार हजारी राम सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

स्थानीय लोगों में राहत

रास्ता खुलने के बाद क्षेत्र वासियों ने राहत की सांस ली. लोगों ने इस कार्रवाई को प्रशासनिक पारदर्शिता और कानून व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. स्थानीय निवासियों के अनुसार, लंबे समय से रास्ता अवरुद्ध रहने के कारण आवागमन में परेशानी हो रही थी. प्रशासन की सख्ती से अब इस समस्या से निजात मिल गई है.

लंबे समय से रास्ता अवरुद्ध रहने के कारण आवागमन में परेशानी हो रही थी. प्रशासन की सख्ती से अब इस समस्या से निजात मिल गई है.

