राजस्थान के 55 गांव-ढाणियों में पहली बार जमीन में मिला पानी! हेलिबॉर्न सर्वे में हुई पुष्टि

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर के पोकरण क्षेत्र से एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. सूखे और कम भूजल वाले इलाकों में पहली बार पानी के नए ठिकानों की पहचान होने का दावा किया गया है. हेलिकॉप्टर से किए गए अत्याधुनिक हेलिबॉर्न सर्वे में जमीन के भीतर पानी की मौजूदगी की पुष्टि हुई है.

साल 2021-22 में पोकरण क्षेत्र में कराए गए इस हेलिबॉर्न सर्वे की रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई, जिसे जिला कलेक्टर प्रताप सिंह को सौंपा गया. रिपोर्ट के अनुसार पोकरण क्षेत्र में करीब 64 स्थानों पर भूजल मिलने की पुष्टि हुई है. इनमें से 55 गांव और ढाणियां ऐसी हैं, जहां पहली बार पानी मिलने का दावा किया गया है.

केंद्रीय मंत्री की पहल से हुआ सर्वे

यह सर्वे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की पहल पर शुरू किया गया था. यह कार्य केंद्रीय भूजल बोर्ड, एनजीआरआई (NGRI) हैदराबाद और राज्य भूजल विभाग के संयुक्त प्रयास से संपन्न हुआ.

जैसलमेर के वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक डॉ. नारायण दास ईणखिया के अनुसार पोकरण और भनियाणा क्षेत्र को अब तक अत्यंत कम भूजल स्तर वाला माना जाता था. विशेषकर फलसूंड क्षेत्र में पानी मिलना इस परियोजना की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. सर्वे में न केवल पानी की उपलब्धता, बल्कि उसकी गुणवत्ता, गहराई और मिट्टी की परतों को लेकर भी सटीक जानकारी मिली है.

नहरबंदी में बनेगा लाइफ लाइन

हालांकि पोकरण क्षेत्र के बड़े हिस्से में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी पहुंच चुका है, लेकिन ये 64 चिन्हित स्थल भविष्य में एक लाइफ लाइन का काम करेंगे. नहरबंदी या तकनीकी खराबी की स्थिति में यही भूजल स्रोत पूरे क्षेत्र की प्यास बुझाने में सहायक होंगे.

सर्वे के माध्यम से उन स्थानों की भी पहचान हुई है, जहां वर्षा जल संरक्षण कर भूजल स्तर को और बढ़ाया जा सकता है. इससे जलदाय विभाग बिना जोखिम के सीधे चिन्हित स्थानों पर बोरवेल कर सकेगा, जिससे करोड़ों रुपये की बचत होगी.

जल्द मिल सकती है स्थायी राहत

जानकारी के अनुसार, आने वाले कुछ वर्षों में पोकरण क्षेत्र में इन चिन्हित स्थानों पर हैंडपंप, ट्यूबवेल और पाइपलाइन बिछाने की योजना पर काम शुरू किया जाएगा. इससे जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाकों में पानी की पुरानी समस्या काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है.

कैसे हुआ हाईटेक हेलिबॉर्न सर्वे?

हेलिबॉर्न सर्वे में हेलिकॉप्टर के नीचे एक विशेष सेंसर रिंग लटकाकर उड़ान भरी जाती है. यह सेंसर जमीन के भीतर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें भेजता है, जो चट्टान, मिट्टी और पानी की मौजूदगी के अनुसार अलग-अलग संकेत देती हैं. इन संकेतों के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि जमीन के भीतर पानी कितनी गहराई पर और कितनी मात्रा में मौजूद है.

