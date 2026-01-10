पोकरण में अवैध मांस दुकानों पर हुई कार्रवाई, बिना लाइसेंस दुकानें सीज, मचा हड़कंप

Jaisalmer News: पोकरण नगरपालिका प्रशासन ने शहर में अवैध रूप से संचालित मांस एवं गोश्त की दुकानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. जैसलमेर रोड स्थित मदरसे के सामने लंबे समय से बिना लाइसेंस चल रही कई दुकानों को नगरपालिका टीम ने सीज कर दिया. इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और अन्य अवैध दुकानदारों में भी खलबली देखने को मिली.

नगरपालिका अधिकारियों के अनुसार, संबंधित मांस एवं गोश्त की दुकानें बिना किसी वैध अनुमति के संचालित हो रही थीं. इतना ही नहीं, इन दुकानों पर स्वच्छता मानकों और नगरपालिका नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था, जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर भी खतरा बना हुआ था. प्रशासन की ओर से इन दुकानदारों को पूर्व में कई बार नोटिस जारी कर नियमों की पालना करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद दुकानों का संचालन अवैध रूप से जारी रहा.

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

अधिकारियों ने बताया कि नियमों की अनदेखी और लगातार चेतावनियों के बाद भी सुधार नहीं होने पर प्रशासन को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा. कार्रवाई के दौरान दुकानें सीज कर दी गईं और स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भी इसी तरह नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

स्वच्छता मानकों का पालन करना अनिवार्य

नगरपालिका प्रशासन ने यह भी साफ किया कि शहर में कहीं भी अवैध रूप से संचालित किसी भी प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा. चाहे वह मांस की दुकान हो या कोई अन्य व्यवसाय, सभी को निर्धारित नियमों और स्वच्छता मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा. नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा.

इलाके में अफरा-तफरी का माहौल

इस अचानक हुई कार्रवाई से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कई अन्य अवैध रूप से संचालित दुकानों के संचालकों ने कार्रवाई की आशंका के चलते आनन-फानन में अपनी दुकानें बंद कर लीं. वहीं कुछ दुकानदारों में भविष्य की कार्रवाई को लेकर चिंता भी देखी गई.

नगरपालिका की इस सख्त कार्रवाई को स्थानीय लोगों ने सराहा है. आमजन का कहना है कि लंबे समय से अवैध दुकानों के कारण क्षेत्र में गंदगी और अव्यवस्था फैली हुई थी. लोगों ने उम्मीद जताई है कि इस तरह की कार्रवाइयों से न केवल नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि शहर में स्वच्छता व्यवस्था भी बेहतर होगी और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगेगी.

