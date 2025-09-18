GST स्लैब में बदलाव से आमजन को मिलेगा सीधा लाभ- MLA महंत प्रतापपुरी महाराज

Pokhran, Jaisalmer News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में लागू किए गए सुधारों से आमजन को बड़ा लाभ मिलेगा. यह बात पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कही.

विधायक ने बताया कि पहले जीएसटी में 4 स्लैब थे, जिन्हें घटाकर अब केवल दो- 5 और 18 प्रतिशत कर दिया गया है. वहीं विलासिता व तंबाकू पर कर 40 प्रतिशत रखा गया है. उन्होंने कहा कि घरेलू सामान जैसे साबुन, तेल, टूथपेस्ट, शैम्पू पर जहां पहले 12 से 18 प्रतिशत कर लगता था, उसे घटाकर शून्य या 5 प्रतिशत कर दिया गया है. इसका सीधा लाभ आम परिवारों को होगा.

किसानों को राहत देते हुए ट्रैक्टर, सिंचाई उपकरण और कीटनाशकों पर कर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है. वहीं, स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, जिससे आम बीमा धारकों को फायदा होगा. दवाइयों पर टैक्स घटाया गया है और पुस्तकों को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है.

मध्यम वर्ग को राहत देते हुए वाहनों पर कर दरों में भी कमी की गई है, जिससे वाहन अब सस्ते मिलेंगे. विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे लाल किले से जनता के सामने किए थे, उन्हें पूरा किया है.

उन्होंने कहा कि भले ही इससे सरकार की कर आय में कमी होगी, लेकिन जीएसटी संग्रह 11 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ हो चुका है. ऐसे में यह आर्थिक सुधार योजना हर परिवार तक अतिरिक्त धन पहुंचाने का कार्य करेगी.

बता दें कि महंत प्रताप पुरी का जन्म 5 अगस्त 1964 हुआ था. वे एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिज्ञ हैं. वे राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं और पोकरण विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और तारातारा मठ के वर्तमान प्रमुख हैं. वे पश्चिमी राजस्थान, भारत के बाड़मेर जिले के महाबार गांव के निवासी हैं.

