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जब राजस्थान में हुए धमाके से हिल गया था अमरीका का सिस्टम, जानें 52 साल पहले क्यों चुना गया था पोखरण?

Smiling Buddha Pokhran: 18 मई 1974 का वह ऐतिहासिक दिन आज भी राजस्थान की रेत में गूंजता है. ठीक 52 साल पहले आज ही के दिन राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित सुनसान पोखरण क्षेत्र में भारत ने अपना पहला सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था. इसका कोडनेम था  ‘स्माइलिंग बुद्धा’.

Edited byAnsh RajReported byAnsh Raj
Published: May 18, 2026, 08:00 AM|Updated: May 18, 2026, 08:00 AM
जब राजस्थान में हुए धमाके से हिल गया था अमरीका का सिस्टम, जानें 52 साल पहले क्यों चुना गया था पोखरण?
Image Credit: AI Generated Image

Pokhran Nuclear Test: 18 मई 1974 का वो दिन आज भी राजस्थान की रेत में गूंजता है. ठीक 52 साल पहले आज ही के दिन राजस्थान के जैसलमेर जिले के सुनसान पोखरण क्षेत्र में भारत ने अपना पहला सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था. कोडनेम था ‘स्माइलिंग बुद्धा’. मरुस्थल की तपती धरती के नीचे हुए इस धमाके ने न सिर्फ भारत को विश्व की छठी परमाणु शक्ति बना दिया, बल्कि पूरी दुनिया को भारत की वैज्ञानिक और सामरिक क्षमता का एहसास करा दिया.

पोखरण को क्यों चुना गया?
परमाणु परीक्षण के लिए जगह का चयन बेहद महत्वपूर्ण था. वैज्ञानिकों और सुरक्षा एजेंसियों ने कई जगहों का सर्वे किया, लेकिन राजस्थान का पोखरण सबसे उपयुक्त साबित हुआ.

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इसके कई ठोस कारण थे

पोखरण का इलाका अत्यंत दूरदराज और निर्जन था. आसपास मानव बस्तियां न के बराबर थीं, जिससे किसी भी नागरिक को खतरा नहीं था.

मरुस्थलीय भू-संरचना यहां मोटी रेत की परतें और शेल रॉक की चट्टानें थीं, जो रेडियोएक्टिव विकिरण को सोखने और रोकने में सक्षम थीं.

भूगर्भीय स्थिरता इलाका भूकंप मुक्त माना जाता था, जो परीक्षण के लिए जरूरी था.

सामरिक गोपनीयता रेगिस्तान की विशालता आसानी से गतिविधियों को छुपाने में मदद करती थी.

‘बुद्धा हैज स्माइल्ड’ खुफिया अभियान
पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका और चीन की खुफिया एजेंसियां इस परीक्षण की भनक तक नहीं लगा पाईं. मिशन की गोपनीयता इतनी कड़ी थी कि शामिल वैज्ञानिकों ने फौजी वर्दी पहन ली थी और एक-दूसरे को फर्जी नामों से पुकारा जाता था.

सारा काम मुख्य रूप से रात के अंधेरे में किया गया. खुदाई से निकली मिट्टी को इस तरह बिखेरा जाता था कि ऊपर से देखने पर सिर्फ रेतीले तूफान का आभास होता. विदेशी सैटेलाइट्स की नजर से बचने के लिए हर कदम सावधानी से उठाया गया. 18 मई 1974 को सुबह 8:05 बजे जब पोखरण की धरती हिली, तब दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गुप्त संदेश भेजा गया “The Buddha has smiled”. यानी बुद्ध मुस्कुरा दिए हैं. यह कोड वाक्य सफल परीक्षण की पुष्टि था.

राजस्थान पर क्या पड़ा असर?
परीक्षण के तुरंत बाद पोखरण के आसपास के गांवों में हल्के झटके महसूस किए गए. जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया, लेकिन किसी प्रकार का जान-माल का नुकसान नहीं हुआ. जब स्थानीय लोगों को पता चला कि उनके मरुस्थल पर देश ने इतिहास रचा है, तो पूरे राजस्थान में गर्व की लहर दौड़ गई. पोखरण आज सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि भारत के परमाणु कार्यक्रम का प्रतीक बन चुका है. 1998 में यहां दूसरी बार पोखरण-II परीक्षण भी किया गया, जिसने भारत को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बना दिया.

18 मई की यह तारीख राजस्थान के लिए गौरव का प्रतीक है. मरुस्थल की यह रेत सिर्फ वीरों और राजपूत शौर्य की गाथा नहीं गाती, बल्कि आधुनिक भारत की स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता की कहानी भी कहती है. ‘स्माइलिंग बुद्धा’ सिर्फ एक परमाणु विस्फोट नहीं था यह भारत की उन हिम्मत और दूरदर्शिता का प्रतीक था, जिसने दुनिया के नक्शे पर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा दिया. आज भी जब 18 मई आता है, तो राजस्थान का मरुस्थल गर्व से मुस्कुराता है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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