लाइब्रेरी में किताब लाने के बहाने छात्रा से की जबरदस्ती! शिक्षक पर बच्ची से घिनौनी हरकत के बाद हंगामा

Pokhran News: स्कूल की एक नाबालिग छात्रा ने शिक्षक लक्ष्मणराम विश्नोई धोलिया पर पुस्तकालय में किताब लाने के बहाने बुलाकर जबरदस्ती अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप लगाया है. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 13, 2025, 02:25 PM IST | Updated: Nov 13, 2025, 02:25 PM IST

लाइब्रेरी में किताब लाने के बहाने छात्रा से की जबरदस्ती! शिक्षक पर बच्ची से घिनौनी हरकत के बाद हंगामा

Rajasthan News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोकरण उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. स्कूल की एक नाबालिग छात्रा ने शिक्षक लक्ष्मणराम विश्नोई धोलिया पर पुस्तकालय में किताब लाने के बहाने बुलाकर जबरदस्ती अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता ने घटना की शिकायत कार्यवाहक प्रधानाचार्य भंवरलाल गर्ग से की, लेकिन अभिभावकों का दावा है कि प्रधानाचार्य ने मामला दबाने और धमकाने की कोशिश की. इस घटना ने ग्रामीणों और अभिभावकों में आक्रोश की आग भड़का दी, जिसके चलते उन्होंने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की.

पुस्तकालय में शर्मनाक हरकत

पीड़िता ने बताया कि शिक्षक ने उसे अकेले पुस्तकालय में बुलाया और वहां अनुचित स्पर्श की कोशिश की. डर के मारे छात्रा ने तुरंत प्रधानाचार्य को सूचना दी, लेकिन उनका कहना है कि गर्ग ने मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की और परिवार को चुप रहने की धमकी दी. यह घटना स्कूल के भीतर हुई, जो छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल खड़ी कर रही है. स्थानीय ग्रामीणों ने कहा, "ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं, आरोपी को सजा मिलेगी."

घटना की जानकारी फैलते ही सैकड़ों ग्रामीण और अभिभावक स्कूल पहुंचे. गुस्से में उन्होंने मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे में आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी और प्रधानाचार्य पर कार्रवाई न हुई, तो आंदोलन उग्र होगा. अभिभावकों ने कहा, "हमारी बेटियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है, सरकार जिम्मेदार बने."

सूचना मिलते ही पोकरण पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. एसएचओ रामस्वरूप ने पीड़िता का बयान दर्ज किया और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की तैयारी की. शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्य से स्पष्टीकरण मांगा है. जिला कलेक्टर ने कहा, "मामले की निष्पक्ष जांच होगी, दोषी को सजा मिलेगी." यह घटना राजस्थान के ग्रामीण स्कूलों में महिलाओं की सुरक्षा पर बहस छेड़ रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

