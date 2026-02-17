आखिरी सांस तक जेल की चक्की पीसेंगे भाई-बहन, 8 साल पहले दोनों ने पेंचकस से कूच-कूचकर की थी शख्स की हत्या

Jaisalmer News: पोकरण अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2017 के बहुचर्चित हत्या मामले में मृतक ओमाराम की पत्नी गुड्डी और उसके भाई नरुराम को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोनों पर ढाई-ढाई लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध मानते हुए यह सख्त फैसला सुनाया, जिसे क्षेत्र में न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
Jaisalmer News: पोकरण अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2017 के बहुचर्चित हत्या प्रकरण में अहम फैसला सुनाते हुए मृतक ओमाराम की पत्नी गुड्डी और उसके भाई नरुराम को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों दोषियों पर ढाई-ढाई लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
न्यायालय के आदेशानुसार जुर्माने की राशि में से नियमानुसार एक हिस्सा पीड़ित पक्ष को प्रदान किया जाएगा.
यह मामला करीब आठ वर्ष पुराना है, जिसकी सुनवाई लंबे समय से न्यायालय में चल रही थी. अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2017 में आपसी कहासुनी के दौरान गुड्डी और उसके भाई नरुराम ने मिलकर ओमाराम पर पेचकस से हमला किया था. गंभीर चोटों के कारण ओमाराम की मौत हो गई थी. घटना के बाद मामला फलसूंड पुलिस थाने में दर्ज किया गया और पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू की. जांच पूरी होने के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया, जहां से प्रकरण विचाराधीन रहा.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने विभिन्न साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य प्रमाण अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए. इन साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. महेंद्र कुमार गोयल की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयान अभियोजन पक्ष के आरोपों की पुष्टि करते हैं, जिसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि दोनों आरोपियों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया.
आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई
राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक समंदर सिंह नरावत ने प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत में मजबूत पक्ष रखा. उन्होंने तर्क दिया कि यह जघन्य अपराध है और दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए. अदालत ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई.
फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. लंबे समय से चल रहे इस मामले में आए निर्णय को क्षेत्र में न्याय की दिशा में एक सख्त और महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है.
क्या कहना है अपर लोक अभियोजक का
अपर लोक अभियोजक समंदर सिंह नरावत ने कहा कि अदालत का यह फैसला दर्शाता है कि गंभीर अपराधों में कानून सख्ती से कार्रवाई करता है और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए न्यायालय प्रतिबद्ध है.
करीब आठ वर्षों की सुनवाई के बाद आए इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, वहीं यह निर्णय समाज में अपराध के प्रति कड़ा संदेश भी देता है.
