/फसल की कटाई करते समय थ्रेसर में फंसा किसान का हाथ, ट्रैक्टर ड्राइवर ने...

Jaisalmer News: जैसलमेर जिले में लाठी में फसल की कटाई करते समय किसान का हाथ थ्रेसर में फंस गया. हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया. हादसे में किसान के हाथ पर गंभीर चोट लगने से खून बहने लगा.
Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले में लाठी में फसल की कटाई करते समय किसान का हाथ थ्रेसर में फंस गया. इसी दौरान ट्रैक्टर ड्राइवर ने फुर्ती दिखाते हुए ट्रैक्टर का इंजन बंद कर दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया. हालांकि हादसे में किसान के हाथ पर गंभीर चोट लगने से खून बहने लगा.
गांव के सामाजिक कार्यकर्ता जेठूसिंह भाटी ने अपने निजी वाहन से तुरंत उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे पोकरण रेफर कर दिया गया. हादसे के समय घटना केरालिया गांव में हुई. जानकारी के अनुसार, चोहटन के रतासर गांव निवासी बच्चाए खां 50 वर्ष, केरालिया गांव के पास एक नलकूप पर ट्रैक्टर थ्रेसर से फसल की कटाई कर रहा था.
अचानक उसका थ्रेसर की चपेट में आ गया और अंदर खींचता चला गया. इसी दौरान वहां खड़े ट्रैक्टर ड्राइवर ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत ट्रैक्टर बंद कर दिया. थ्रेसर को उल्टा घुमाकर बच्चाए खां का हाथ बाहर निकाला, जिसमें काफी चोट लगने से खून बह निकला. मौके पर मौजूद लोगों उसके हाथ पर कपड़ा लपेट दिया. गांव के सामाजिक कार्यकर्ता जेठूसिंह भाटी की ओर से अपने वाहन से तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया.
जहां प्राथमिक उपचार के बाद पोकरण रेफर करने पर परिजन उसे लेकर पोकरण अस्पताल ले गए. वहां मौजूद ने डॉक्टर ने भर्ती करने के साथ ही उसका इलाज शुरू किया. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि अगर समय रहते ड्राइवर ने ट्रैक्टर का इंजन बंद नहीं किया होता, तो गंभीर हादसा होता, यहां तक की उसकी जान भी जा सकती थी.
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