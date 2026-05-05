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फसल की कटाई करते समय थ्रेसर में फंसा किसान का हाथ, ट्रैक्टर ड्राइवर ने...

Jaisalmer News: जैसलमेर जिले में लाठी में फसल की कटाई करते समय किसान का हाथ थ्रेसर में फंस गया. हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया. हादसे में किसान के हाथ पर गंभीर चोट लगने से खून बहने लगा.

Edited byAman SinghReported byShankar dan
Published: May 05, 2026, 02:36 PM|Updated: May 05, 2026, 02:36 PM
फसल की कटाई करते समय थ्रेसर में फंसा किसान का हाथ, ट्रैक्टर ड्राइवर ने...
Image Credit: Jaisalmer News

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले में लाठी में फसल की कटाई करते समय किसान का हाथ थ्रेसर में फंस गया. इसी दौरान ट्रैक्टर ड्राइवर ने फुर्ती दिखाते हुए ट्रैक्टर का इंजन बंद कर दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया. हालांकि हादसे में किसान के हाथ पर गंभीर चोट लगने से खून बहने लगा.

गांव के सामाजिक कार्यकर्ता जेठूसिंह भाटी ने अपने निजी वाहन से तुरंत उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे पोकरण रेफर कर दिया गया. हादसे के समय घटना केरालिया गांव में हुई. जानकारी के अनुसार, चोहटन के रतासर गांव निवासी बच्चाए खां 50 वर्ष, केरालिया गांव के पास एक नलकूप पर ट्रैक्टर थ्रेसर से फसल की कटाई कर रहा था.

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अचानक उसका थ्रेसर की चपेट में आ गया और अंदर खींचता चला गया. इसी दौरान वहां खड़े ट्रैक्टर ड्राइवर ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत ट्रैक्टर बंद कर दिया. थ्रेसर को उल्टा घुमाकर बच्चाए खां का हाथ बाहर निकाला, जिसमें काफी चोट लगने से खून बह निकला. मौके पर मौजूद लोगों उसके हाथ पर कपड़ा लपेट दिया. गांव के सामाजिक कार्यकर्ता जेठूसिंह भाटी की ओर से अपने वाहन से तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया.

जहां प्राथमिक उपचार के बाद पोकरण रेफर करने पर परिजन उसे लेकर पोकरण अस्पताल ले गए. वहां मौजूद ने डॉक्टर ने भर्ती करने के साथ ही उसका इलाज शुरू किया. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि अगर समय रहते ड्राइवर ने ट्रैक्टर का इंजन बंद नहीं किया होता, तो गंभीर हादसा होता, यहां तक की उसकी जान भी जा सकती थी.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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