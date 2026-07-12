/स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस की चपेट में आने से शैतान की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

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Rajasthan Accident: राजस्थान के जैसलमेर से दिल्ली जा रही स्वर्णनगरी एक्सप्रेस (12250) की चपेट में आने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा रविवार शाम करीब 6 बजे लाठी क्षेत्र की सोढाकोर पुलिया के पास हुआ. घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.
रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, किसान रेलवे ट्रैक पार कर रहा था. इसी दौरान तेज गति से आ रही स्वर्णनगरी एक्सप्रेस की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.
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सूचना मिलते ही रेलवे विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लिया और लाठी रेलवे स्टेशन लाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की.
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
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मृतक की पहचान शैतान राम पुत्र अमलख राम निवासी चांदन के रूप में हुई है. पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है तथा शव का पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई की जा रही है. इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और गांव में मातम का माहौल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ.
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