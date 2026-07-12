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स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस की चपेट में आने से शैतान की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

Rajasthan Accident: जैसलमेर जिले के लाठी क्षेत्र में रविवार शाम स्वर्णनगरी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, किसान रेलवे ट्रैक पार कर रहा था, तभी दिल्ली जा रही ट्रेन की चपेट में आ गया.

Edited byAman SinghReported byShankar dan
Published: Jul 12, 2026, 10:23 PM|Updated: Jul 12, 2026, 10:23 PM
स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस की चपेट में आने से शैतान की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच
Image Credit: Swarnnagari ExpressSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Accident: राजस्थान के जैसलमेर से दिल्ली जा रही स्वर्णनगरी एक्सप्रेस (12250) की चपेट में आने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा रविवार शाम करीब 6 बजे लाठी क्षेत्र की सोढाकोर पुलिया के पास हुआ. घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.

रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा

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जानकारी के अनुसार, किसान रेलवे ट्रैक पार कर रहा था. इसी दौरान तेज गति से आ रही स्वर्णनगरी एक्सप्रेस की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

सूचना मिलते ही रेलवे विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लिया और लाठी रेलवे स्टेशन लाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक की पहचान शैतान राम पुत्र अमलख राम निवासी चांदन के रूप में हुई है. पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है तथा शव का पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई की जा रही है. इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और गांव में मातम का माहौल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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