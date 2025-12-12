जैसलमेर में बड़ा सड़क हादसा, गाय को बचाते-बचाते पलटा सेना का ट्रक, पांच अग्निवीर घायल

Jaisalmer Accident: राजस्थान के जैसलमेर शहर में आज शाम एक बड़ा हादसा हो गया. हादसा उस समय हुआ, जब आर्मी कैंट की ओर जा रहा सेना का ट्रक अचानक पलट गया. घटना रेवंत सिंह की ढाणी के पास उस समय हुई, जब अचानक एक गाय सड़क पर आ गई. गाय को बचाने के प्रयास में ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया और वह सड़क पर पलट गया.

हादसे में ट्रक में सवार पांच अग्निवीर घायल हो गए, जिनकी पहचान रोबिन, उदय, अरुण, प्रमोद और मांझी के रूप में हुई है. राहगीरों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और सभी घायलों को ट्रक से बाहर निकालकर जवाहिर अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल सूत्रों के अनुसार सभी की स्थिति फिलहाल स्थिर है.

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने ट्रक को क्रेन की सहायता से सड़क से हटाने और यातायात को सुचारू करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. चूंकि मामला सेना से जुड़ा है.

इसलिए सेना के अधिकारियों की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. पुलिस और सेना के अधिकारी मिलकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. यह दुर्घटना एक बार फिर यह संकेत देती है कि सड़क पर अचानक आने वाले पशु किस तरह गंभीर हादसों का कारण बन सकते हैं.