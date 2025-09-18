Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जैसलमेर में रफ्तार का कहर! थार गाड़ी ने एक साथ 3 गायों को रौंदा, मचा हड़कंप

Rajasthan News: जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में तेज रफ्तार थार गाड़ी की टक्कर से धोलिया गांव के बाजार में तीन गायों की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हुईं. ग्रामीणों व गौरक्षकों ने उन्हें भादरिया गौशाला पहुंचाया. पुलिस ने मामला संभाला.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Shankar dan
Published: Sep 18, 2025, 06:28 PM IST | Updated: Sep 18, 2025, 06:28 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी बाजरा रोटी आपने टेस्ट किया क्या? एक बार खाए तो बार-बार करेगा खाने का मन!
7 Photos
Rajasthani Bajra Roti

राजस्थानी बाजरा रोटी आपने टेस्ट किया क्या? एक बार खाए तो बार-बार करेगा खाने का मन!

राजस्थान की वो चमत्कारी बाइक, जो बिना पेट्रोल के थी दौड़ती!
6 Photos
jodhpur News

राजस्थान की वो चमत्कारी बाइक, जो बिना पेट्रोल के थी दौड़ती!

राजस्थान में इस दिन विदा होगा मानसून! आज इन जिलों में येलो अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में इस दिन विदा होगा मानसून! आज इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

राजस्थान की ये भूतिया झील, जिसके पानी से हर रात आती हैं डरवानी आवाजें!
7 Photos
udaipur news

राजस्थान की ये भूतिया झील, जिसके पानी से हर रात आती हैं डरवानी आवाजें!

जैसलमेर में रफ्तार का कहर! थार गाड़ी ने एक साथ 3 गायों को रौंदा, मचा हड़कंप

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के लाठी क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों से हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन सड़क पर पशुओं और वाहनों की टक्कर से दुर्घटनाएं होती रहती हैं. गुरुवार अलसुबह भी धोलिया गांव के मुख्य बाजार में ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब एक थार गाड़ी की चपेट में आकर तीन गायों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन अन्य गायें गंभीर रूप से घायल हो गईं. घायल गायों को गौरक्षकों द्वारा भादरिया गौशाला पहुंचाया गया.

तीन गायों की मौके पर मौत
मामले की जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह धोलिया गांव के मुख्य बाजार में गायों का एक झुंड सड़क पार कर जंगल की ओर जा रहा था. इसी दौरान पोकरण से जैसलमेर की तरफ तेज रफ्तार से जा रही थार गाड़ी ने अचानक गायों के झुंड को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही तीन गायों ने दम तोड़ दिया, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं.

घटनास्थल पर आई भीड़
जोरदार धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े. कामधेनु सेना के धोलिया ग्राम अध्यक्ष अभिषेक विश्नोई, ओमप्रकाश जाजूदा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंचे. ग्रामीणों ने तुरंत इस घटना की जानकारी लाठी पुलिस और भादरिया गौशाला को दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस के साथ पहुंचे गौशाला के लोग
सूचना मिलने पर लाठी पुलिस थाने से सहायक उपनिरीक्षक इशराराम जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. वहीं भादरिया गौशाला से गौपालसिंह भाटी, मोहनसिंह भाटी सहित अन्य कार्मिक भी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मृत गायों को सड़क से हटवाकर मार्ग को साफ कराया, ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके. इधर, गौ रक्षकों ने घायल गायों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें भादरिया गौशाला भिजवाया. फिलहाल वहां उनकी देखरेख और उपचार जारी है. इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है और ग्रामीणों ने प्रशासन से तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण लगाने की मांग की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news