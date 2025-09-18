जैसलमेर में रफ्तार का कहर! थार गाड़ी ने एक साथ 3 गायों को रौंदा, मचा हड़कंप

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के लाठी क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों से हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन सड़क पर पशुओं और वाहनों की टक्कर से दुर्घटनाएं होती रहती हैं. गुरुवार अलसुबह भी धोलिया गांव के मुख्य बाजार में ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब एक थार गाड़ी की चपेट में आकर तीन गायों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन अन्य गायें गंभीर रूप से घायल हो गईं. घायल गायों को गौरक्षकों द्वारा भादरिया गौशाला पहुंचाया गया.

तीन गायों की मौके पर मौत

मामले की जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह धोलिया गांव के मुख्य बाजार में गायों का एक झुंड सड़क पार कर जंगल की ओर जा रहा था. इसी दौरान पोकरण से जैसलमेर की तरफ तेज रफ्तार से जा रही थार गाड़ी ने अचानक गायों के झुंड को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही तीन गायों ने दम तोड़ दिया, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं.

घटनास्थल पर आई भीड़

जोरदार धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े. कामधेनु सेना के धोलिया ग्राम अध्यक्ष अभिषेक विश्नोई, ओमप्रकाश जाजूदा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंचे. ग्रामीणों ने तुरंत इस घटना की जानकारी लाठी पुलिस और भादरिया गौशाला को दी.

पुलिस के साथ पहुंचे गौशाला के लोग

सूचना मिलने पर लाठी पुलिस थाने से सहायक उपनिरीक्षक इशराराम जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. वहीं भादरिया गौशाला से गौपालसिंह भाटी, मोहनसिंह भाटी सहित अन्य कार्मिक भी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मृत गायों को सड़क से हटवाकर मार्ग को साफ कराया, ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके. इधर, गौ रक्षकों ने घायल गायों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें भादरिया गौशाला भिजवाया. फिलहाल वहां उनकी देखरेख और उपचार जारी है. इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है और ग्रामीणों ने प्रशासन से तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण लगाने की मांग की है.

