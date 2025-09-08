Barmer News: बाड़मेर में 12 घंटे से बारिश का दौर जारी, स्कूल बंद

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले में बीते 12 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. शहर के निचले इलाकों जैसे जैसलमेर रोड, बलदेव नगर और विष्णु कॉलोनी में जलभराव के कारण यातायात बाधित हो रहा है.
Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले में पिछले 12 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. बरसात का यह दौर शहर ही नहीं बल्कि संपूर्ण जिले में जारी है. शहर के निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
जैसलमेर रोड, बलदेव नगर और विष्णु कॉलोनी जैसे क्षेत्र तो अधिक प्रभावित हो गए हैं, जहां सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात भी बाधित हो रहा है. कई जगहों पर घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जिले में 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है. साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद रखे गए हैं ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. प्रशासन लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए है और राहत कार्यों की व्यवस्था में जुटा हुआ है.
बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी है. जगह-जगह पानी भर जाने से सामान्य जीवन प्रभावित हो गया है. लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं और कई परिवार अपने जरूरी सामान को सुरक्षित करने में जुटे हैं. नगर निकाय की टीमें जल निकासी के प्रयास कर रही हैं, लेकिन लगातार हो रही बरसात के चलते हालात पर नियंत्रण पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है.
कुल मिलाकर, बाड़मेर में इस समय बारिश ने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है और प्रशासन के सामने लोगों की सुरक्षा और सुविधाओं को बहाल करना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है.
मौसम विभाग ने आज यानी 8 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर के साथ कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.
