Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Barmer News: बाड़मेर में 12 घंटे से बारिश का दौर जारी, स्कूल बंद

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले में बीते 12 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. शहर के निचले इलाकों जैसे जैसलमेर रोड, बलदेव नगर और विष्णु कॉलोनी में जलभराव के कारण यातायात बाधित हो रहा है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Sep 08, 2025, 04:16 PM IST | Updated: Sep 08, 2025, 04:16 PM IST

Trending Photos

राजस्थान की वो रानी, जिसने जिदंगी पर नहीं देखा अपने पति का मुंह!
8 Photos
Rajasthan News,

राजस्थान की वो रानी, जिसने जिदंगी पर नहीं देखा अपने पति का मुंह!

राजसमंद बस स्टैंड खतरनाक स्थिति में, यात्रियों की सुरक्षा दांव पर
5 Photos
Rajsamand News

राजसमंद बस स्टैंड खतरनाक स्थिति में, यात्रियों की सुरक्षा दांव पर

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास में कितने डिप्टी सीएम रहे हैं?
8 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास में कितने डिप्टी सीएम रहे हैं?

बिना टमाटर-प्याज के ऐसे बनाए मारवाड़ी मंगोड़ी की सब्जी, बार-बार मांगेंगे बच्चे
7 Photos
Rajasthan famous dish

बिना टमाटर-प्याज के ऐसे बनाए मारवाड़ी मंगोड़ी की सब्जी, बार-बार मांगेंगे बच्चे

Barmer News: बाड़मेर में 12 घंटे से बारिश का दौर जारी, स्कूल बंद

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले में पिछले 12 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. बरसात का यह दौर शहर ही नहीं बल्कि संपूर्ण जिले में जारी है. शहर के निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

जैसलमेर रोड, बलदेव नगर और विष्णु कॉलोनी जैसे क्षेत्र तो अधिक प्रभावित हो गए हैं, जहां सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात भी बाधित हो रहा है. कई जगहों पर घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जिले में 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है. साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद रखे गए हैं ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. प्रशासन लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए है और राहत कार्यों की व्यवस्था में जुटा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी है. जगह-जगह पानी भर जाने से सामान्य जीवन प्रभावित हो गया है. लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं और कई परिवार अपने जरूरी सामान को सुरक्षित करने में जुटे हैं. नगर निकाय की टीमें जल निकासी के प्रयास कर रही हैं, लेकिन लगातार हो रही बरसात के चलते हालात पर नियंत्रण पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है.

कुल मिलाकर, बाड़मेर में इस समय बारिश ने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है और प्रशासन के सामने लोगों की सुरक्षा और सुविधाओं को बहाल करना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है.

मौसम विभाग ने आज यानी 8 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर के साथ कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Barmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news