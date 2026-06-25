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जैसलमेर में इंसानियत शर्मसार, महिला के पैरों में बेड़ियां डालकर रखा, DLSA ने कराया रेस्क्यू

Rajasthan Crime: जैसलमेर में एक मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बड़ा बाग क्षेत्र स्थित भट्टों की ढाणी में एक महिला को पैरों में बेड़ियां बांधकर अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया था.

Edited byAman SinghReported byShankar dan
Published: Jun 25, 2026, 05:57 PM|Updated: Jun 25, 2026, 05:57 PM
जैसलमेर में इंसानियत शर्मसार, महिला के पैरों में बेड़ियां डालकर रखा, DLSA ने कराया रेस्क्यू
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के जैसलमेर में एक मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बड़ा बाग क्षेत्र स्थित भट्टों की ढाणी में एक महिला को पैरों में बेड़ियां बांधकर अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया था. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललित पुरोहित के हस्तक्षेप से महिला को मुक्त कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया.

डीएलएसए के त्रैमासिक निरीक्षण के दौरान मिली जानकारी

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जानकारी के अनुसार, डीएलएसए के त्रैमासिक निरीक्षण के दौरान एक पैरा लीगल वॉलंटियर (पीएलवी) द्वारा महिला के बेड़ियों में बंधे होने की सूचना दी गई. सूचना मिलते ही डीएलएसए सचिव ललित पुरोहित के निर्देश पर टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान महिला को पत्थरों से बने अस्थायी ठिकाने में पैरों में बेड़ियां बांधकर रखा हुआ पाया गया.

मौके पर समाज कल्याण विभाग तथा 108 एम्बुलेंस सेवा की सहायता से तत्काल बचाव कार्रवाई की गई. महिला को सुरक्षित निकालकर पुनर्वास गृह पहुंचाया गया, जहां उसके उपचार और देखभाल की व्यवस्था की गई है. महिला ने अपना नाम सुगना बताया तथा आरोप लगाया कि उसके देवर ने उसे बेड़ियों से बांधकर रखा हुआ था.

डीएलएसए सचिव ने चिकित्सकीय उपचार के दिए निर्देश

प्रारंभिक जांच में महिला मानसिक रूप से कमजोर पाई गई. साथ ही यह भी सामने आया कि उसे लंबे समय से उचित चिकित्सा और देखभाल नहीं मिल रही थी. डीएलएसए सचिव ललित पुरोहित ने महिला की काउंसलिंग और चिकित्सकीय उपचार की प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए हैं.

साथ ही पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं. इस कार्रवाई से महिला को वर्षों की उपेक्षा और अमानवीय व्यवहार से राहत मिली है तथा प्रशासन ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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