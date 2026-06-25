/जैसलमेर में इंसानियत शर्मसार, महिला के पैरों में बेड़ियां डालकर रखा, DLSA ने कराया रेस्क्यू

Rajasthan Crime: राजस्थान के जैसलमेर में एक मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बड़ा बाग क्षेत्र स्थित भट्टों की ढाणी में एक महिला को पैरों में बेड़ियां बांधकर अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया था. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललित पुरोहित के हस्तक्षेप से महिला को मुक्त कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया.

डीएलएसए के त्रैमासिक निरीक्षण के दौरान मिली जानकारी

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जानकारी के अनुसार, डीएलएसए के त्रैमासिक निरीक्षण के दौरान एक पैरा लीगल वॉलंटियर (पीएलवी) द्वारा महिला के बेड़ियों में बंधे होने की सूचना दी गई. सूचना मिलते ही डीएलएसए सचिव ललित पुरोहित के निर्देश पर टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान महिला को पत्थरों से बने अस्थायी ठिकाने में पैरों में बेड़ियां बांधकर रखा हुआ पाया गया.

मौके पर समाज कल्याण विभाग तथा 108 एम्बुलेंस सेवा की सहायता से तत्काल बचाव कार्रवाई की गई. महिला को सुरक्षित निकालकर पुनर्वास गृह पहुंचाया गया, जहां उसके उपचार और देखभाल की व्यवस्था की गई है. महिला ने अपना नाम सुगना बताया तथा आरोप लगाया कि उसके देवर ने उसे बेड़ियों से बांधकर रखा हुआ था.

डीएलएसए सचिव ने चिकित्सकीय उपचार के दिए निर्देश

प्रारंभिक जांच में महिला मानसिक रूप से कमजोर पाई गई. साथ ही यह भी सामने आया कि उसे लंबे समय से उचित चिकित्सा और देखभाल नहीं मिल रही थी. डीएलएसए सचिव ललित पुरोहित ने महिला की काउंसलिंग और चिकित्सकीय उपचार की प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए हैं.

साथ ही पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं. इस कार्रवाई से महिला को वर्षों की उपेक्षा और अमानवीय व्यवहार से राहत मिली है तथा प्रशासन ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.

