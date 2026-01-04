Zee Rajasthan
गणतंत्र दिवस से पहले भारत-पाक सीमा पर संदिग्ध मौलवी गिरफ्तार, ATS ने खुफिया इनपुट पर की तेज कार्रवाई

Rajasthan News: राजस्थान में एटीएस ने जैसलमेर सीमा पर संदिग्ध मौलवी अली खान को हिरासत में लिया, श्रीगंगानगर से पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को सीधा जयपुर ले जाया गया.

Jan 04, 2026

गणतंत्र दिवस से पहले भारत-पाक सीमा पर संदिग्ध मौलवी गिरफ्तार, ATS ने खुफिया इनपुट पर की तेज कार्रवाई

Jaisalmer News: जैसलमेर से सटी भारत-पाक सीमा पर एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने एक संदिग्ध मौलवी को हिरासत में लिया है. आतंकवाद से जुड़ी खुफिया जानकारी के आधार पर टीम ने शनिवार को तनोट-किशनगढ़ इलाके के कुरिया बेरी गांव में दबिश देकर मौलवी अली खान, निवासी छत्तरगढ़, बीकानेर को पकड़ा और उसे जयपुर ले जाया गया, जहां उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी.

बीकानेर का रहने वाला बताया जा रहा मौलवी
सूत्रों के अनुसार, अली खान को आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के शक में हिरासत में लिया गया है. वह बीकानेर जिले की छत्तरगढ़ तहसील का निवासी है. एटीएस पिछले कई दिनों से उस पर नजर रखे हुए थी. शनिवार देर शाम जयपुर से आई एटीएस की टीम ने कुरिया बेरी गांव में संदिग्ध को घेरकर पकड़ लिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे सीधे जयपुर ले जाया गया. इस संबंध में जब जोधपुर ATS के आईजी विकास कुमार से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके पास कोई जानकारी नहीं है.

सुरक्षा एजेंसियों में बढ़ी सतर्कता
किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज और तनोट माता मंदिर के आसपास इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों का पता लगना राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंता का विषय है. एटीएस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या यह व्यक्ति किसी बड़े 'स्लीपर सेल' का हिस्सा है या सीमा पार जासूसी नेटवर्क से जुड़ा है और यहां आने का उसका उद्देश्य क्या था. इस बीच, संदिग्ध की गिरफ्तारी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

पहले भी कई संदिग्धों को लिया जा चुका है हिरासत में
राजस्थान में एटीएस ने कई मामलों में संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें श्रीगंगानगर से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस प्रकाश सिंह उर्फ बादल शामिल है, जिसे भारत‑पाक सीमा से जानकारी लीक करने के आरोप में कोर्ट में पेश किया गया; इसके अलावा, जैसलमेर सीमा के पास एक आतंकवादी संदिग्ध मौलवी को खुफिया इनपुट के आधार पर एटीएस ने हिरासत में लिया है और जांच जारी है; साथ ही, पहले पांच लोगों को विदेशी संपर्कों की जांच के लिए हिरासत में लिया गया था, हालांकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया; इसके अतिरिक्त, लंबे समय से चल रहे फर्जी दस्तावेज़ गिरोह में एटीएस ने फर्जी पूर्व सैनिक बनकर सरकारी संस्थानों में नौकरी करने वाले 28 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके जासूसी संबंधी कृत्यों की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन यह सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण मामला था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

