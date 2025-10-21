Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दिवाली की रात खून से लथपथ मिली दुकान, जैसलमेर के मोहनगढ़ में डबल मर्डर की सनसनी

Rajasthan Crime News: जैसलमेर के मोहनगढ़ में दिवाली की रात डबल मर्डर, अनाज व्यापारी मदनलाल और मुनीम रेवंतराम की हत्या धारदार हथियार से की गई. आरोपी फरार, पुलिस और एफएसएल टीम जांच में जुटी, हत्या का कारण व्यापारिक लेनदेन या रंजिश हो सकता है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Shankar dan
Published: Oct 21, 2025, 03:29 PM IST | Updated: Oct 21, 2025, 03:29 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं, राजस्थानी में भाईदूज की शुभकामाएं कैसे देते हैं?
7 Photos
Bhai dooj 2025

क्या आप जानते हैं, राजस्थानी में भाईदूज की शुभकामाएं कैसे देते हैं?

राजस्थान में मौसम ने ली करवट! शेखावाटी समेत इन संभागों में बूंदाबांदी का अलर्ट
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मौसम ने ली करवट! शेखावाटी समेत इन संभागों में बूंदाबांदी का अलर्ट

भाई दूज पर लगाएं ये राजस्थानी मेहंदी डिजाइन, बढ़ जाएगी हाथों की सुंदरता
7 Photos
Bhai dooj 2025

भाई दूज पर लगाएं ये राजस्थानी मेहंदी डिजाइन, बढ़ जाएगी हाथों की सुंदरता

दिवाली की रात जैसलमेर में फैक्ट्री पर पैराशूट लगा बम गिरा! जोधपुर समेत 10 जिलों में लगी आग
11 Photos
Rajasthan news

दिवाली की रात जैसलमेर में फैक्ट्री पर पैराशूट लगा बम गिरा! जोधपुर समेत 10 जिलों में लगी आग

दिवाली की रात खून से लथपथ मिली दुकान, जैसलमेर के मोहनगढ़ में डबल मर्डर की सनसनी

Jaisalmer Crime News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ कस्बे में सोमवार रात दिवाली के दिन डबल मर्डर की वारदात से हड़कंप मच गया. मंगलवार सुबह स्थानीय मंदिर के पुजारी ने दो खून से लथपथ शव देखे और पुलिस को सूचना दी. मृतकों की पहचान अनाज व्यापारी मदनलाल सारस्वत (निवासी – सरूणा, बीकानेर) और उनके मुनीम रेवंतराम (निवासी – बिगा, बीकानेर) के रूप में हुई है.

पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंची मौके पर
सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों की हत्या धारदार हथियार से की गई है. मंदिर के पुजारी पोकरपुरी ने बताया कि वह सुबह मंदिर में आरती करने गए थे. लौटते समय दिवाली की राम-राम करने मदनलाल की दुकान की ओर गए, जहां दुकान के बाहर कई बकरियां खड़ी थीं. उन्हें हटाने के दौरान ही उन्होंने दोनों शव खून से लथपथ पड़े देखे.

बाहर वाली दुकान के पास दोनों के शव मिले
मदनलाल की एक दुकान मंडी कैंपस के अंदर और दूसरी बाहर थी. दोनों के शव बाहर वाली दुकान के पास मिले. आशंका है कि हत्या दुकान के बाहर ही की गई है. जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम मदनलाल ने अपनी अल्टो कार में पेट्रोल भरवाया था, ताकि पूजा के बाद गांव लौट सकें. माना जा रहा है कि हत्या के बाद आरोपी उसी गाड़ी को लेकर फरार हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घटनास्थल से सबूत जुटाए
डबल मर्डर की सूचना मिलते ही मोहनगढ़ थानाधिकारी मौके पर पहुंचे. आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी की गई और पुलिस विभिन्न एंगल से जांच में जुटी है. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं. पुलिस का कहना है कि हत्या का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती जांच व्यापारिक लेनदेन और व्यक्तिगत रंजिश के एंगल से की जा रही है.

क्या बोले पुजारी पोकरपुरी
पुजारी पोकरपुरी ने बताया, “सुबह आरती के बाद मैं राम-राम करने गया था. दुकान के बाहर बकरियां थीं, हटाने गया तो देखा कि दोनों खून से लथपथ पड़े थे. डर के मारे मैं तुरंत बाहर भागा और लोगों को सूचना दी.”

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news