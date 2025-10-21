दिवाली की रात खून से लथपथ मिली दुकान, जैसलमेर के मोहनगढ़ में डबल मर्डर की सनसनी

Jaisalmer Crime News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ कस्बे में सोमवार रात दिवाली के दिन डबल मर्डर की वारदात से हड़कंप मच गया. मंगलवार सुबह स्थानीय मंदिर के पुजारी ने दो खून से लथपथ शव देखे और पुलिस को सूचना दी. मृतकों की पहचान अनाज व्यापारी मदनलाल सारस्वत (निवासी – सरूणा, बीकानेर) और उनके मुनीम रेवंतराम (निवासी – बिगा, बीकानेर) के रूप में हुई है.

पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंची मौके पर

सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों की हत्या धारदार हथियार से की गई है. मंदिर के पुजारी पोकरपुरी ने बताया कि वह सुबह मंदिर में आरती करने गए थे. लौटते समय दिवाली की राम-राम करने मदनलाल की दुकान की ओर गए, जहां दुकान के बाहर कई बकरियां खड़ी थीं. उन्हें हटाने के दौरान ही उन्होंने दोनों शव खून से लथपथ पड़े देखे.

बाहर वाली दुकान के पास दोनों के शव मिले

मदनलाल की एक दुकान मंडी कैंपस के अंदर और दूसरी बाहर थी. दोनों के शव बाहर वाली दुकान के पास मिले. आशंका है कि हत्या दुकान के बाहर ही की गई है. जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम मदनलाल ने अपनी अल्टो कार में पेट्रोल भरवाया था, ताकि पूजा के बाद गांव लौट सकें. माना जा रहा है कि हत्या के बाद आरोपी उसी गाड़ी को लेकर फरार हो गए.

घटनास्थल से सबूत जुटाए

डबल मर्डर की सूचना मिलते ही मोहनगढ़ थानाधिकारी मौके पर पहुंचे. आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी की गई और पुलिस विभिन्न एंगल से जांच में जुटी है. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं. पुलिस का कहना है कि हत्या का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती जांच व्यापारिक लेनदेन और व्यक्तिगत रंजिश के एंगल से की जा रही है.

क्या बोले पुजारी पोकरपुरी

पुजारी पोकरपुरी ने बताया, “सुबह आरती के बाद मैं राम-राम करने गया था. दुकान के बाहर बकरियां थीं, हटाने गया तो देखा कि दोनों खून से लथपथ पड़े थे. डर के मारे मैं तुरंत बाहर भागा और लोगों को सूचना दी.”

