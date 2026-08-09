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जमीन के टुकड़े के लिए खून-खराबा! जैसलमेर में आमने-सामने आए दो गुट, चाकूबाजी से मचा हड़कंप

Rajasthan News: जैसलमेर के सांवला गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में चाकूबाजी हो गई. घटना में तीन युवक घायल हुए, जिनमें एक की हालत गंभीर है. उसे जोधपुर रेफर किया गया है. पुलिस दोनों पक्षों की भूमिका की जांच कर रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Shankar dan
Published:Aug 09, 2026, 06:45 PM IST | Updated:Aug 09, 2026, 06:45 PM IST
जमीन के टुकड़े के लिए खून-खराबा! जैसलमेर में आमने-सामने आए दो गुट, चाकूबाजी से मचा हड़कंप
Image Credit: जैसलमेर के सांवला गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में चाकूबाजी हो गई.

Jaisalmer News: जैसलमेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सांवला गांव में जमीन के विवाद को लेकर रविवार को दो पक्षों के बीच जमकर झगड़ा हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों में चाकूबाजी शुरू हो गई. इस घटना में तीन युवक घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों को तुरंत राजकीय जवाहर चिकित्सालय पहुंचाया गया. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और दोनों पक्षों की भूमिका को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है.

जमीन विवाद को लेकर आमने-सामने आए दोनों पक्ष
जानकारी के अनुसार, सांवला गांव में एक प्लॉट को लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था. रविवार को इसी पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. दोनों गुटों के बीच चाकूबाजी होने लगी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

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चाकूबाजी में तीन युवक घायल
इस झड़प में तीन युवक घायल हुए हैं. घायलों में पदम सिंह (50) पुत्र सूरत सिंह, देरावर सिंह (24) पुत्र प्रताप सिंह और दूसरे पक्ष के नरपत सिंह (30) पुत्र भीम सिंह शामिल हैं. घटना के तुरंत बाद तीनों को इलाज के लिए राजकीय जवाहर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया.

एक घायल को गंभीर हालत में जोधपुर भेजा
पदम सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है. उसके सिर में गंभीर चोट आई है. अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर कर दिया. वहीं, बाकी दोनों घायलों का भी अस्पताल में उपचार चल रहा है.

पुरानी रंजिश के बाद बढ़ा विवाद
बताया जा रहा है कि प्लॉट को लेकर दोनों पक्षों में पहले से विवाद और रंजिश चली आ रही थी. इसी को लेकर रविवार को दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हुई. मामला बढ़ने के बाद चाकूबाजी हो गई. अचानक हुई इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई.

पुलिस ने शुरू की पूरे मामले की जांच
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. सीओ सिटी रूप सिंह इंदा ने बताया कि सांवला गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था. दोनों पक्षों के घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों को जुटा रही है.

जांच के बाद साफ होगी किसकी क्या भूमिका
पुलिस के मुताबिक अभी यह साफ नहीं हुआ है कि विवाद की शुरुआत किस बात से हुई और चाकूबाजी में किसकी क्या भूमिका रही. दोनों पक्षों से जानकारी ली जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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