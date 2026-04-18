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डिजिटल नेटवर्क का किंगपिन निकला जैसलमेर का युवक! बिजनौर आगजनी केस में बड़ा खुलासा

Rajasthan News: जैसलमेर के युवक राजूराम गोदारा को बिजनौर आगजनी मामले में मास्टरमाइंड बताया गया है. पुलिस का दावा है कि वह टेलीग्राम के जरिए नेटवर्क चला रहा था. जांच में डिजिटल सबूत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच जारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byShankar dan
Published: Apr 18, 2026, 06:38 PM|Updated: Apr 18, 2026, 06:38 PM
डिजिटल नेटवर्क का किंगपिन निकला जैसलमेर का युवक! बिजनौर आगजनी केस में बड़ा खुलासा
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Jaisalmer News: शांत माने जाने वाले सीमावर्ती जिले जैसलमेर से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया है. उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुई आगजनी की एक बड़ी घटना के पीछे अब जैसलमेर के एक युवक की भूमिका सामने आई है. पुलिस ने इस मामले में राजूराम गोदारा को गिरफ्तार किया है और उसे इस पूरे नेटवर्क का “डिजिटल मास्टरमाइंड” बताया जा रहा है.

पुलिस जांच के अनुसार आरोपी राजूराम गोदारा जैसलमेर जिले के बाहला पंचायत के दांदूड़े वाला गांव का रहने वाला है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों में सक्रिय था और सोशल मीडिया के जरिए एक गुप्त नेटवर्क चला रहा था. बताया जा रहा है कि वह टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर एक बंद ग्रुप का एडमिन बनकर देशभर के युवाओं को जोड़ने और उन्हें भड़काने का काम कर रहा था.

इस पूरे मामले की परतें उस समय खुलनी शुरू हुईं जब 4 मार्च को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक पिकअप वाहन में आगजनी की घटना सामने आई. जांच में पुलिस को यह शक हुआ कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है. इसके बाद जांच आगे बढ़ी और कई डिजिटल सुराग सामने आने लगे. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि इस पूरे ऑपरेशन को जैसलमेर में बैठकर मोबाइल फोन के जरिए राजूराम गोदारा ही संचालित कर रहा था. कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स की जांच में उसके अन्य आरोपियों से लगातार संपर्क में रहने के सबूत मिले, जिससे पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ.

यूपी पुलिस ने आरोपी को 26 मार्च को हिरासत में लिया था, लेकिन शुरुआती पूछताछ में उसने किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद जब उसके मोबाइल की फॉरेंसिक और तकनीकी जांच की गई, तो उसमें संदिग्ध चैट्स, नेटवर्क से जुड़े संपर्क और कई अहम डिजिटल सबूत मिले. इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया.

इस घटना के सामने आने के बाद सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के डिजिटल नेटवर्क का सीमावर्ती इलाकों से जुड़ना गंभीर चिंता का विषय है. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है और संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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