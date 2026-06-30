Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaisalmer
  • /जैसलमेर में MRF सेंटर के श्रमिक की संदिग्ध मौत, बिना बताए रातों-रात दफनाया शव पुलिस ने कब्र से निकलवाया

जैसलमेर में MRF सेंटर के श्रमिक की संदिग्ध मौत, बिना बताए रातों-रात दफनाया शव पुलिस ने कब्र से निकलवाया

Rajasthan Crime: जैसलमेर के नगर परिषद स्थित MRF सेंटर में कार्यरत श्रमिक रतननाथ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना उसका शव रातों-रात दफना दिया गया. परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अनुमति से शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

Edited byAman SinghReported byShankar dan
Published: Jun 30, 2026, 01:54 PM|Updated: Jun 30, 2026, 01:54 PM
जैसलमेर में MRF सेंटर के श्रमिक की संदिग्ध मौत, बिना बताए रातों-रात दफनाया शव पुलिस ने कब्र से निकलवाया
Image Credit: Jaisalmer NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान की स्वर्णनगरी जैसलमेर शहर के जी.डी. कल्ला कॉलोनी स्थित नगर परिषद के मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) सेंटर में कार्यरत एक श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और उसके बाद पुलिस को सूचना दिए बिना रातों-रात शव दफनाने का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई.

रिश्तेदारों की सूचना पर कब्र से निकलवाया गया शव

Add Zee News as a Preferred Source

घटना 27 जून की बताई जा रही है, जबकि रविवार को रिश्तेदारों की सूचना के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. इसके बाद मजिस्ट्रेट की अनुमति से सोमवार शाम करीब 7 बजे शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. मृतक की पहचान रतननाथ के रूप में हुई है, जो MRF सेंटर में ठेके पर मजदूरी करता था.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उसने प्लांट परिसर में फंदा लगाकर आत्महत्या की थी. हालांकि मौत के बाद साथियों ने पुलिस को सूचना देने के बजाय शव को नगर परिषद के पास स्थित खाली भूखंड में दफना दिया, जिससे पूरे मामले पर संदेह गहरा गया.

ठेकेदार और साथी गिरफ्तार

घटना के सामने आने के बाद डंपिंग यार्ड का ठेकेदार लादूनाथ और उसके अन्य साथी परिवार सहित लापता हो गए थे. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रविवार रात ठेकेदार लादूनाथ और उसके साथी को दस्तयाब कर लिया. सोमवार को भीलवाड़ा निवासी मृतक के परिजनों के जैसलमेर पहुंचने के बाद मजिस्ट्रेट की अनुमति से शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा

शहर कोतवाली थानाधिकारी सूरजाराम चौधरी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. उन्होंने बताया कि मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है. फिलहाल मृतक के परिजनों ने किसी पर संदेह व्यक्त नहीं किया है.

पुलिस की जांच अब इस बात पर केंद्रित है कि यदि यह आत्महत्या का मामला था, तो शव को पुलिस को सूचना दिए बिना गुपचुप तरीके से क्यों दफनाया गया. हिरासत में लिए गए ठेकेदार और उसके साथियों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह और पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

295 KM लंबी पाइपलाइन, 33 हजार करोड़ से बदलेगी शेखावटी की किस्मत

डूंगरपुर में महिला कांस्टेबल और उसके मामा पर जानलेवा हमला, सोने की चेन लूटी, अपहरण की कोशिश से सनसनी

जोधपुर में सनसनीखेज वारदात! चारपाई पर मिले मां और दो मासूम बच्चों के शव, फंदे से लटका मिला पिता

कौन था डकैत जगन गुर्जर? 100 से ज्यादा केसों वाला आरोपी, जिसकी जेल में हुई मौत

सीकर के हॉस्टल में छात्रों पर बर्बरता! PVC पाइप और डंडों से पिटाई, VIDEO वायरल

अरावली रिसॉर्ट की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 4 घायल, रेस्क्यू जारी

बाड़मेर में हाईटेंशन बिजली लाइन का विरोध तेज, ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, CM के नाम सौंपा ज्ञापन

40 साल पुरानी कॉलोनी पर वक्फ बोर्ड का दावा! क्या उजड़ जाएंगे सैकड़ों परिवारों के आशियाने?

जैसलमेर डंपिंग यार्ड में मजदूर की संदिग्ध मौत, साथी शव दफनाकर फरार

कोटा का मनीष बना, मोइन खान ? बजरंग दल का दावा, किया हिंदू देवी-देवताओं का अपमान

सोना-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, बाजार में मची खलबली! जानें ताजा रेट

अलवर के बहादरपुर में ‘जीवित समाधि’ का प्रयास, टीकाराम जूली ने ग्रामीणों को गड्ढों से निकालकर सुनी समस्याएं

राजस्थान वाले हो जाएं तैयार! कोटा, उदयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का खतरा, पढ़ें IMD का अपडेट

झुंझुनूं में कोचिंग संचालक से लॉरेंस गैंग के नाम पर ₹5 करोड़ की रंगदारी, बोला- 'पत्नी या एकेडमी, पहले किसे गोली मारूं?'

उदयपुर में आज कई इलाकों की बिजली रहेगी बंद, सुबह से दोपहर तक शटडाउन, देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान के 13 जिलों के लिए आफत लेकर आ रहा है मौसम! आंधी-बारिश के साथ तूफान का अलर्ट जारी

राजस्थान में तेज हवाएं, ओले और बारिश का खतरा, अगले 5 दिन मौसम बिगड़ने का अलर्ट!

Jaipur News: पैरामेडिकल परीक्षा में 45 छात्रों की नकल की साजिश, 4 आरोपी गिरफ्तार

नशे के लिए मां ने नहीं दिए पैसे, तो बोटे ने चाकू से चेहरे पर हमला कर की हत्या

झुंझुनूं में महिलाओं ने जमकर मचाया बवाल, चप्पल दिखाकर कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो...

गहने बनवाने का सुनहरा मौका! जयपुर सर्राफा बाजार में लुढ़के सोने के दाम, जानिए प्रति 10 ग्राम पर आपको कितना फायदा होगा

राजस्थान में 29 जून को भी जारी रहेगा तेज आंधी के साथ बारिश का दौर, जानें अपने इलाके का हाल

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

राजस्थान में मेहरबान होगा मानसून! कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

जयपुर में कार में मिला रेजिडेंट डॉक्टर का शव, दम घुटने से मौत की आशंका, FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

11 KV लाइन का तार टूटने से बड़ा हादसा, 3 दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत, बाइक जलकर राख

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

खाटूश्यामजी में संडे बना 'ब्लैक संडे', घर की सफाई करते-करते अचानक आई मौत, चीखों में बदलीं खुशियां

3 बच्चों ने धड़ से अलग कर दिया 10 साल के अजमत का सिर, बोले थे- दोस्त आओ पार्टी करें

TAGS:
Rajasthan Crime
Jaisalmer news
Rajasthan news

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सफाईकर्मियों के आंदोलन पर पोस्ट करना पड़ा भारी? जयपुर में घर के बाहर फेंका गया कचरा
Jaipur news
2
Rajasthan Crime
3
Rajasthan Crime
4
Jodhpur News
5
Rajasthan Weather