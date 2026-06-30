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Rajasthan Crime: राजस्थान की स्वर्णनगरी जैसलमेर शहर के जी.डी. कल्ला कॉलोनी स्थित नगर परिषद के मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) सेंटर में कार्यरत एक श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और उसके बाद पुलिस को सूचना दिए बिना रातों-रात शव दफनाने का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई.
रिश्तेदारों की सूचना पर कब्र से निकलवाया गया शव
घटना 27 जून की बताई जा रही है, जबकि रविवार को रिश्तेदारों की सूचना के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. इसके बाद मजिस्ट्रेट की अनुमति से सोमवार शाम करीब 7 बजे शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. मृतक की पहचान रतननाथ के रूप में हुई है, जो MRF सेंटर में ठेके पर मजदूरी करता था.
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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उसने प्लांट परिसर में फंदा लगाकर आत्महत्या की थी. हालांकि मौत के बाद साथियों ने पुलिस को सूचना देने के बजाय शव को नगर परिषद के पास स्थित खाली भूखंड में दफना दिया, जिससे पूरे मामले पर संदेह गहरा गया.
ठेकेदार और साथी गिरफ्तार
घटना के सामने आने के बाद डंपिंग यार्ड का ठेकेदार लादूनाथ और उसके अन्य साथी परिवार सहित लापता हो गए थे. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रविवार रात ठेकेदार लादूनाथ और उसके साथी को दस्तयाब कर लिया. सोमवार को भीलवाड़ा निवासी मृतक के परिजनों के जैसलमेर पहुंचने के बाद मजिस्ट्रेट की अनुमति से शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा
शहर कोतवाली थानाधिकारी सूरजाराम चौधरी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. उन्होंने बताया कि मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है. फिलहाल मृतक के परिजनों ने किसी पर संदेह व्यक्त नहीं किया है.
पुलिस की जांच अब इस बात पर केंद्रित है कि यदि यह आत्महत्या का मामला था, तो शव को पुलिस को सूचना दिए बिना गुपचुप तरीके से क्यों दफनाया गया. हिरासत में लिए गए ठेकेदार और उसके साथियों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह और पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी.
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