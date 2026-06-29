/जैसलमेर डंपिंग यार्ड में मजदूर की संदिग्ध मौत, साथी शव दफनाकर फरार

राज्य चुनें
Rajasthan Crime: राजस्थान के जैसलमेर शहर की जी.डी. कल्ला कॉलोनी स्थित नगर परिषद के डंपिंग यार्ड से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां ठेके पर कार्यरत 38 वर्षीय मजदूर रतननाथ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.
साथी मजदूर शव दफनाकर फरार
हैरानी की बात यह रही कि उसके साथी मजदूर लादू नाथ ने पुलिस को सूचना दिए बिना शव को पास ही नगर परिषद के एक खाली प्लॉट में दफना दिया और बाद में मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थानाधिकारी सुरजाराम चौधरी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे.
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए तथा जिस स्थान पर शव दफनाया गया था, उसे सुरक्षा में लेकर सील कर दिया. पुलिस के अनुसार, सोमवार को शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.
मौत से पहले दोनों मजदूरों के बीच हुई थी कहासुनी
यह भी पढ़ें- बांसवाड़ा में जमीन विवाद में एक ही परिवार के दो गुट भिड़े, लाठी-भाटा से हमला, 5 लोग घायल
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शनिवार रात दोनों मजदूरों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. इसके बाद रतननाथ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. फिलहाल फरार आरोपी लादू नाथ का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.
पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि यह हादसा था, प्राकृतिक मौत थी या फिर किसी आपराधिक घटना का परिणाम था. फिलहाल मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!