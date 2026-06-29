Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaisalmer
  • /जैसलमेर डंपिंग यार्ड में मजदूर की संदिग्ध मौत, साथी शव दफनाकर फरार

जैसलमेर डंपिंग यार्ड में मजदूर की संदिग्ध मौत, साथी शव दफनाकर फरार

Rajasthan Crime: जैसलमेर में नगर परिषद के डंपिंग यार्ड में कार्यरत 38 वर्षीय मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. आरोप है कि उसके साथी मजदूर ने पुलिस को सूचना दिए बिना शव को पास के खाली प्लॉट में दफना दिया और मौके से फरार हो गया.

Edited byAman SinghReported byShankar dan
Published: Jun 29, 2026, 11:59 AM|Updated: Jun 29, 2026, 11:59 AM
जैसलमेर डंपिंग यार्ड में मजदूर की संदिग्ध मौत, साथी शव दफनाकर फरार
Image Credit: Jaisalmer NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के जैसलमेर शहर की जी.डी. कल्ला कॉलोनी स्थित नगर परिषद के डंपिंग यार्ड से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां ठेके पर कार्यरत 38 वर्षीय मजदूर रतननाथ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

साथी मजदूर शव दफनाकर फरार

Add Zee News as a Preferred Source

हैरानी की बात यह रही कि उसके साथी मजदूर लादू नाथ ने पुलिस को सूचना दिए बिना शव को पास ही नगर परिषद के एक खाली प्लॉट में दफना दिया और बाद में मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थानाधिकारी सुरजाराम चौधरी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे.

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए तथा जिस स्थान पर शव दफनाया गया था, उसे सुरक्षा में लेकर सील कर दिया. पुलिस के अनुसार, सोमवार को शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.

मौत से पहले दोनों मजदूरों के बीच हुई थी कहासुनी

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शनिवार रात दोनों मजदूरों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. इसके बाद रतननाथ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. फिलहाल फरार आरोपी लादू नाथ का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि यह हादसा था, प्राकृतिक मौत थी या फिर किसी आपराधिक घटना का परिणाम था. फिलहाल मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

जयपुर की महिला पर ATS का बड़ा खुलासा, FB से शुरू हुई दोस्ती, आतंकियों तक पहुंचा संपर्क

32 साल पुराना इंतजार खत्म, सीएम भजनलाल और सीएम नायब सैनी करेंगे MoU पर हस्ताक्षर, राजस्थान को मिलेगा यमुना का पानी

चूरू की सर्दी से कांपे सरदारशहर के बच्चे, कलेक्टर से लगाई यह गुहार

एक तरफ 44°C पारा और उमस, दूसरी तरफ मेघगर्जन, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में अगले 3-4 दिन बारिश के आसार

सीकर में दर्दनाक हादसा! बाइक-ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत में दो चचेरे भाइयों की मौत

झुंझुनूं में AI ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल! परिवार की महिलाओं की तस्वीरों से अश्लील फोटो बनाकर दी धमकी

सीकर के हॉस्टल में छात्रों पर बर्बरता! PVC पाइप और डंडों से पिटाई, VIDEO वायरल

Barmer: युवक की सरेआम की बेइज्जती, बाल-मूंछ काटी, जूतों की माला पहनाकर घुमाया

अलवर में 5 साल की मासूम से दरिंदगी, 25 हजार का इनामी आरोपी राहुल मीणा जयपुर से गिरफ्तार

नगर निगम प्रशासन ने जारी किए तबादला आदेश, RAS-RMS अधिकारियों का बदला कार्यभार

कोटपूतली में 21 गायों की मौत से मचा हड़कंप, बीयर कंपनी के कथित जहरीले कचरे पर उठे बड़े सवाल

मोदी के पचपदरा दौरे से पहले गरमाई सियासत, सांसद ने उठाए रिफाइनरी और एयरपोर्ट पर बड़े सवाल

राजस्थान में बारिश को लेकर महा अलर्ट! भयंकर आंधी-तूफान के साथ ताबड़तोड़ बौछारों से भीगेंगे ये 15 जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

झुंझुनूं में व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला गरमाया, व्यापारियों में भारी आक्रोश

झुंझुनूं में चिड़ावा में फर्जी विजिलेंस अफसर की एंट्री, पहचान होते ही निजी अस्पताल ने किया सस्पेंड

संभलकर रहें आज! राजस्थान के ज्यादातर जिलों में बदलेगा मौसम

Pratapgarh: 15 साल की किशोरी पहुंची SP ऑफिस,बोली- 'मुझे बचा लीजिए, पापा दूसरी जगह शादी कराना चाहते हैं'

सावधान-इन 5 वजह से रुक सकता है 10 लाख का दुर्घटना क्लेम, जानिए क्या हैं नियम?

अशोक गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग किया

राजस्थान में तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी, 28 जून को कैसा रहेगा मौसम?

राजस्थान के 13 जिलों के लिए आफत लेकर आ रहा है मौसम! आंधी-बारिश के साथ तूफान का अलर्ट जारी

राजस्थान में तेज हवाएं, ओले और बारिश का खतरा, अगले 5 दिन मौसम बिगड़ने का अलर्ट!

झुंझुनूं में महिलाओं ने जमकर मचाया बवाल, चप्पल दिखाकर कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो...

नशे के लिए मां ने नहीं दिए पैसे, तो बोटे ने चाकू से चेहरे पर हमला कर की हत्या

राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी, जानें 28 जून को किस रेट मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

केतन अग्रवाल मर्डर केस पहुंचा जोधपुर, गांव वाले बोले- 'लड़का सीधा है ऐसा नहीं कर सकता'

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

सागवाड़ा में स्कूली रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष, दो युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला

6 बच्चों की मां के साथ भागने की कोशिश, प्रेमी को ससुराल वालों ने पीट-पीटकर मार डाला

भरतपुर में बेटे पर काला जादू करने के शक में तांत्रिक की हत्या, जीजा-साला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

उप जिला अस्पताल के निरीक्षण पर निकले 'नंदी'! कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, Video Viral

खाटूश्यामजी में संडे बना 'ब्लैक संडे', घर की सफाई करते-करते अचानक आई मौत, चीखों में बदलीं खुशियां

3 बच्चों ने धड़ से अलग कर दिया 10 साल के अजमत का सिर, बोले थे- दोस्त आओ पार्टी करें

बस-कार की भीषण टक्कर टक्कर, मची अफरा-तफरी, देखें वीडियो

झुंझुनूं में छत से घर में घुसा युवक, महिला को बेहोश कर सोने के चेन और नगदी लेकर फरार

TAGS:
Rajasthan Crime
Jaisalmer news
Rajasthan News

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जैसलमेर डंपिंग यार्ड में मजदूर की संदिग्ध मौत, साथी शव दफनाकर फरार
Rajasthan Crime
2
Jaipur news
3
Jaipur news
4
Jhunjhunu News
5
madan dilawar