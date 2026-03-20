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पहले खुद को लगाई आग, फिर ट्रक के सामने जा कूदी, जानें क्यों जैसलमेर में विवाहिता ने उठाया यह कदम

Jaisalmer Crime: जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ कस्बे में गुरुवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 35 वर्षीय विवाहिता ने मानसिक अवसाद के चलते आत्महत्या का प्रयास किया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByShankar dan
Published:Mar 20, 2026, 02:30 PM IST | Updated:Mar 20, 2026, 02:30 PM IST

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पहले खुद को लगाई आग, फिर ट्रक के सामने जा कूदी, जानें क्यों जैसलमेर में विवाहिता ने उठाया यह कदम

Jaisalmer Crime: राजस्थान के जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ कस्बे में गुरुवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 35 वर्षीय विवाहिता ने मानसिक अवसाद के चलते आत्महत्या का प्रयास किया. महिला ने पहले घर के अंदर खुद को आग लगा ली और फिर जलती हालत में सड़क पर जाकर ट्रक के आगे कूदने की कोशिश की.

हालांकि, मौके पर मौजूद ग्रामीणों की सतर्कता से उसकी जान बच गई. जानकारी के अनुसार, नीलम (35) पत्नी खेताराम, मूल रूप से हरियाणा के हिसार की रहने वाली है और वर्तमान में मोहनगढ़ में रह रही थी. गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे जब उसका पति चाय का ठेला लगाने गया हुआ था, तब महिला ने घर में रखे दीपक से अपने कपड़ों में आग लगा ली. आग तेजी से फैल गई और घर का सामान जलने लगा.

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महिला की चीख-पुकार सुनकर बाहर खेल रहे बच्चों ने तुरंत पड़ोसियों को सूचना दी. ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा और आग पर काबू पाते हुए महिला को बाहर निकाला. हालांकि, इसके बाद भी महिला बदहवास हालत में सड़क की ओर दौड़ी और एक ट्रक के नीचे आने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया.

घटना के बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से महिला को मोहनगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. चिकित्सकों के अनुसार, महिला का शरीर झुलसा है, लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर है. मोहनगढ़ थानाप्रभारी बाबूराम डेलू ने बताया कि महिला लंबे समय से मानसिक अवसाद से पीड़ित थी और उसका इलाज चल रहा था.

प्रारंभिक जांच में यही कारण सामने आ रहा है, हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. आग की इस घटना में घर का अधिकांश सामान जलकर नष्ट हो गया, जिससे परिवार को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है. महिला का पति चाय का ठेला लगाकर परिवार का पालन-पोषण करता है. ऐसे में यह घटना परिवार के लिए दोहरी मार साबित हो रही है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

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