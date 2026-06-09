/जैसलमेर में पहले युवक का अपहरण कर बेरहमी से पीटा, फिर उतारा मौत के घाट

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Rajasthan Crime: राजस्थान के जैसलमेर जिले में आपसी रंजिश के चलते युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, म्याजलार निवासी महावीर सिंह बाइक पर सवार होकर म्याजलार की ओर जा रहा था. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे बदमाश दो गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे और उसकी बाइक को टक्कर मारकर रास्ता रोक लिया.
बताया जा रहा है कि आरोपियों ने महावीर सिंह पर लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. इसके बाद बदमाश उसे जबरन अपने साथ गाड़ी में बैठाकर सुनसान स्थान पर ले गए, जहां उसकी बेरहमी से पिटाई की गई. मारपीट के बाद आरोपी घायल युवक को सोडा गांव सर्किल के पास बोलेरो कैम्पर की ट्रॉली के नीचे छोड़कर फरार हो गए.
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स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़े युवक को देखा और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक के सिर में गंभीर चोटें थीं, जबकि दोनों हाथ और दोनों पैर भी टूटे होने की सूचना है.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे तथा कोतवाली थानाधिकारी सुरजाराम मोर्चरी पहुंचे और मामले की जानकारी ली. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विभिन्न टीमों का गठन किया है तथा आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.
पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. मृतक के परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए जा रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. जिले में दिनदहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.
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