Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जैसलमेर वार म्यूजियम का दीया कुमारी ने किया दौरा, शहीदों को दी श्रद्धांजलि

Jaisalmer News: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी तीन दिवसीय दौरे पर आज स्वर्णनगरी जैसलमेर के प्रसिद्ध वार म्यूज़ियम पहुंचीं. उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान की अमर गाथाओं को सहेज कर रखे गए संग्रह का अवलोकन किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Aug 31, 2025, 20:25 IST | Updated: Aug 31, 2025, 20:25 IST

Trending Photos

राजस्थानी लाल मांस बनाने की आसान रेसिपी, स्वाद ऐसा कि साफ कर जाएंगे प्लेट
9 Photos
Rajasthan famous Food

राजस्थानी लाल मांस बनाने की आसान रेसिपी, स्वाद ऐसा कि साफ कर जाएंगे प्लेट

राजस्थान में बदला मानसून का तेवर! इन जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी
7 Photos
weather update

राजस्थान में बदला मानसून का तेवर! इन जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी

मुगल इतिहास का सबसे रंगीला शासक! महिलाओं के कपड़े पहनकर बैठता था गद्दी पर
7 Photos
rajasthan quiz

मुगल इतिहास का सबसे रंगीला शासक! महिलाओं के कपड़े पहनकर बैठता था गद्दी पर

भारी बारिश से भीगेगा पूरा कोटा शहर, विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी, पढ़ें वेदर रिपोर्ट
7 Photos
kota weather

भारी बारिश से भीगेगा पूरा कोटा शहर, विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी, पढ़ें वेदर रिपोर्ट

जैसलमेर वार म्यूजियम का दीया कुमारी ने किया दौरा, शहीदों को दी श्रद्धांजलि

Jaisalmer News: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी तीन दिवसीय दौरे पर आज स्वर्णनगरी जैसलमेर के प्रसिद्ध वार म्यूज़ियम पहुंचीं. उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान की अमर गाथाओं को सहेज कर रखे गए संग्रह का अवलोकन किया और शहीदों की स्मृति को नमन किया.

जैसलमेर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जैसलमेर वार म्यूज़ियम का निर्माण 1971 के भारत-पाक युद्ध में लोंगेवाला की ऐतिहासिक लड़ाई की याद में किया गया था. यह म्यूज़ियम देश के उन जांबाज़ सैनिकों की अमर यादगार है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दीया कुमारी ने जैसलमेर वार म्यूजियम के विजिट के दौरान संग्रहालय में स्थापित महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर भवानी सिंह के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि इनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है. अपने दौरे के दौरान दीया कुमारी ने म्यूज़ियम के दोनों प्रमुख सेक्शन- लोंगेवाला हॉल और इंडियन आर्मी हॉल का अवलोकन किया.

उन्होंने 1971 भारत-पाक युद्ध की लोंगेवाला लड़ाई से जुड़ी तस्वीरें, दस्तावेज़ और युद्ध सामग्री देखी और कहा कि इसने भारतीय सेना की वीरता को अमर कर दिया है. वहीं इंडियन आर्मी हॉल में सेना के इतिहास, पराक्रम और परंपराओं से जुड़े दुर्लभ संग्रह का निरीक्षण कर उन्होंने उसकी सराहना की. म्यूज़ियम की शान 108 फीट ऊंचा तिरंगा और श्रद्धांजलि स्थल भी है, जहां वीर सैनिकों के नाम अंकित हैं और हर आगंतुक उन्हें नमन करता है.

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने ऑडियो-विजुअल रूम जहां भारतीय सेना की डॉक्यूमेंट्री और वेपन डिस्प्ले हॉल में विभिन्न युद्धों में भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार, तोपें, मशीनगन, राइफलें और सैन्य उपकरण देखें. उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि इस म्यूज़ियम को और समृद्ध करने और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने व आकर्षक बनाने के लिए संबंधी सुझाव भी साझा किए.

दीया कुमारी ने कहा कि जैसलमेर वार म्यूज़ियम केवल एक भवन या संग्रहालय नहीं, बल्कि भारतीय सेना की गाथाओं, साहस और बलिदान का जीवंत प्रतीक है और नई पीढ़ी को सेना की असली ताकत और राष्ट्रभक्ति के जज़्बे से परिचित कराने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है. इस अवसर पर दीया कुमारी ने सेना अधिकारियों से संवाद किया और म्यूज़ियम को पर्यटकों के लिए और आकर्षक बनाने संबंधी सुझाव भी साझा किए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaisalmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news