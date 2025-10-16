जैसलमेर में एक बार फिर देर रात हुआ अग्निकांड, वंडर सीमेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग

Jaisalmer Fire: राजस्थान के जैसलमेर जिले में पारेवर क्षेत्र में स्थित वंडर सीमेंट फैक्ट्री में देर रात एक भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार, आग फैक्ट्री के लेबर कैंप क्षेत्र में लगी, जो कुछ ही देर में अन्य हिस्सों तक तेजी से फैल गई.

आग लगते ही फैक्ट्री परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मजदूरों ने अपनी ओर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटों की तीव्रता के कारण हालात बिगड़ते गए. स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू किया गया.

लाखों रुपये के नुकसान की आशंका

हालांकि आग लगने के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जानकारी के अनुसार, लाखों रुपये का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है. राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

जैसे ही आग की सूचना मिली प्रशासन और पुलिस की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और बचाव अभियान में जुट गईं. स्थानीय लोग भी बचाव दलों की सहायता कर रहे हैं. फैक्ट्री परिसर में फिलहाल धुआं और तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है.

फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार प्रयासरत हैं ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके. फैक्ट्री में मौजूद ज्वलनशील सामग्री और लेबर कैंप की संरचना के चलते ऑपरेशन में समय लग रहा है.