कौन हैं दादा श्री जिन दत्त, जिनके सिर्फ वस्त्रों ने मिटा दी थी जैसलमेर की महामारी!

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले में सोनार दुर्ग स्थित जैन मंदिर के ज्ञान भंडार में सुरक्षित 872 वर्ष पुरानी पावन चादर के दर्शन हेतु पहली बार 'चादर महोत्सव' का आयोजन होगा.  
 

Published:Mar 01, 2026, 01:36 PM IST | Updated:Mar 01, 2026, 01:36 PM IST

कौन हैं दादा श्री जिन दत्त, जिनके सिर्फ वस्त्रों ने मिटा दी थी जैसलमेर की महामारी!

Jaisalmer News: स्वर्णनगरी जैसलमेर एक ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महापर्व की साक्षी बनने जा रही है, जिसका इंतजार जैन समाज सदियों से करता आया है. सोनार दुर्ग स्थित जैन मंदिर के ज्ञान भंडार में सुरक्षित 872 वर्ष पुरानी पावन चादर के दर्शन हेतु पहली बार देश व्यापी स्तर पर 'चादर महोत्सव' का आयोजन 6 से 8 मार्च तक किया जाएगा.

यह अमूल्य धरोहर प्रथम दादा गुरु जिन दत्त सूरी जी महाराज से जुड़ी मानी जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, उनका निर्वाण विक्रम संवत 1211 में अजमेर में हुआ था. अंतिम संस्कार के समय उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, किंतु उनके साथ रखा गया चादर, चोल पट्टा और मुंह पत्ती पूर्ण रूप से अग्नि में नहीं जले. जैन समाज इसे तप, त्याग और आध्यात्मिक शक्ति का दिव्य संकेत मानता है.

महामारी के समय जैसलमेर लाई गई पावन धरोहर
मान्यता है कि निर्वाण के पश्चात ये पवित्र वस्त्र देव योग से सुरक्षित रहे और बाद में पाटन में संरक्षित किए गए. करीब डेढ़ सौ वर्ष पूर्व जब जैसलमेर में भयंकर महामारी फैली तब तत्कालीन शासक के आग्रह पर इन पावन वस्त्रों को यहां लाया गया. लोकविश्वास है कि इनके आगमन के बाद हालात सामान्य होने लगे तभी से यह धरोहर जैसलमेर में ही विराजमान है.

वर्तमान में ये पवित्र वस्त्र सोनार किला स्थित जैन मंदिर के ज्ञान भंडार में अत्यंत सावधानी से सुरक्षित रखे गए हैं. सामान्यतः इनके सार्वजनिक दर्शन नहीं होते, केवल विशेष अवसरों पर सीमित श्रद्धालुओं को ही दर्शन कराए जाते हैं.

पहली बार देशव्यापी 'चादर महोत्सव'
इस बार अवसर ऐतिहासिक और अद्वितीय है. पहली बार जैन समाज राष्ट्रीय स्तर पर 'चादर महोत्सव' आयोजित कर रहा है. देशभर के जैन मंदिरों में समानांतर धार्मिक कार्यक्रम होंगे लेकिन 872 वर्ष पुरानी मूल चादर के दर्शन केवल जैसलमेर में ही होंगे. इसी कारण हजारों श्रद्धालु, साधु-साध्वी और मुनि राज पैदल यात्रा कर यहां पहुंच रहे हैं.

महोत्सव में खरतरगच्छाधिपति आचार्य जिन मणिप्रभ सूरीश्वर महाराज, आचार्य जिन मनोज्ञ सूरीश्वर महाराज एवं पूनानंद सूरीश्वर महाराज सहित सैकड़ों गुरु भगवंतों का सानिध्य रहेगा.

तीन दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा
पहला दिन: गुरु भगवंतों का मंगल प्रवेश होगा. शहर भक्ति और श्रद्धा से गुंजायमान रहेगा. धर्मसभा में दादा गुरु के जीवन चरित्र, तप, त्याग और आध्यात्मिक योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा.

दूसरा दिन: महोत्सव का सबसे आकर्षक आयोजन भव्य वरघोड़ा निकाला जाएगा. हाथी, घोड़े, पालकी और झांकियों के साथ दादा गुरु की 872 वर्ष पुरानी चादर, चोल पट्टा और मुंह पत्ती का नगर भ्रमण कराया जाएगा. हजारों श्रद्धालु भक्ति गीतों के साथ शामिल होंगे. इसी दिन विश्वभर में एक साथ 1 करोड़ 8 लाख 'दादा इक्कीसा' जाप का आयोजन होगा, जो जैन समाज की एकता और श्रद्धा का वैश्विक प्रदर्शन माना जा रहा है.

तीसरा दिन: विशेष पूजन एवं पूजित सामग्री के वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन होगा. एक मुमुक्षु की दीक्षा भी आयोजित की जाएगी, जो वैराग्य और तप की परंपरा को आगे बढ़ाने का संदेश देगी.

राष्ट्रीय स्तर पर आमंत्रण
इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत को आमंत्रित किया गया है. देश-विदेश के उद्योगपति, समाजसेवी और श्रद्धालुओं की संभावित उपस्थिति से आयोजन को राष्ट्रीय महत्व मिल रहा है.

तीन दिवसीय इस भव्य महोत्सव के लिए सुरक्षा, व्यवस्थाओं और स्वागत की तैयारियां व्यापक स्तर पर की जा रही हैं. स्वर्णनगरी जैसलमेर एक बार फिर आस्था, श्रद्धा और गुरु-भक्ति के अद्वितीय संगम का केंद्र बनने जा रही है.

