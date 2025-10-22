Zee Rajasthan
जैसलमेर के मोहनगढ़ में दिवाली की रात छाया मातम, एक साथ बुझ गए दो घरों के 'दीपक'

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर के मोहनगढ़ में दिवाली की रात कृषि उपज मंडी के पास डबल मर्डर की घटना घटी, जिसके बाद 2 घरों में एक साथ मातम बदल गया. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Shankar dan
Published: Oct 22, 2025, 01:31 PM IST | Updated: Oct 22, 2025, 01:31 PM IST

जैसलमेर के मोहनगढ़ में दिवाली की रात छाया मातम, एक साथ बुझ गए दो घरों के 'दीपक'

Mohangarh, Jaisalmer News: जैसलमेर के मोहनगढ़ में दीपावली की रात खुशियों के बीच एक ऐसी दर्दनाक वारदात हुई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. कृषि उपज मंडी के पास डबल मर्डर की घटना ने दीपावली की रात को मातम में बदल दिया.

कृषि मंडी व्यापारी मदनलाल सारस्वत और उनके मुनीम रेवंत राम ने अपनी कार की टंकी फुल करवा कर रखी थी. रात को पूजा-पाठ करने के बाद हमेशा की तरह सुबह जल्दी अपने अपने गांव जाने की तैयारी थी लेकिन उनको क्या मालूम था की उनकी ये आखिरी दीवाली थी.

जानकारी के अनुसार, व्यापारी मदन लाल अपनी दुकान मे दीपावली की पूजा-पाठ करने के बाद बैठे थे तभी देर रात आज्ञात हमलावरो धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई. मृतक मदन लाल की
चारपाई पर हत्या कर दी. वहीं, मुनीम की दुकान के अंदर हत्या कर दी गई थी.

घटना स्थल को देखकर प्रथम दर दृष्टया लगता है कि हत्यारों ने लूटपाट करने की पूरी योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया है. हत्यारों ने दोनों की हत्या के बाद आरोपी मृतक मदनलाल की कार लेकर मौके से फरार हो गए. फिलहाल हत्या के कारणों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है.

घटना की सूचना मिलते ही जैसलमेर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार, और थानाधिकारी नाथू सिंह भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. जैसलमेर से एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटना स्थल पर बारीकी से जांच शुरू कर दी. वहीं, बाड़मेर से डॉग स्क्वायड टीम भी मोहनगढ़ पहुंची और आसपास के क्षेत्र में सबूत जुटाने का प्रयास किया गया.

घटना की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे. इस दौरान जैसलमेर MLA छोटू सिंह, प्रदेश मंत्री आईदान सिंह, और जिला अध्यक्ष दलपत हिंगड़ा सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी मोहनगढ़ पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया.

देर शाम परिजनों के मोहनगढ़ पहुंचने के बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया गया और शवों को परिजनों को सौंपा गया. पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. दीपावली की जगमगाहट उस रात खामोश हो गई, और लोगों की आंखों में सिर्फ आंसू और सवाल रह गए आखिर दीपावली की रात ऐसी निर्दयता क्यों?

पुलिस अब हत्या के पीछे के आर्थिक या आपसी रंजिश के एंगल की गहराई से जांच कर रही है. वहीं, मोहनगढ़ और आसपास के कस्बों में शोक का माहौल है, और लोग अब भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि अपनेपन और मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाने वाले मदनलाल सारस्वत और रेवंत राम अब इस दुनिया में नहीं रहे.

