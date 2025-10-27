Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

हिरण के बच्चे पर आया जैसलमेर की इस छोरी का दिल, तो फिर छोड़ दी पढ़ाई!

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर लाठी क्षेत्र के सनावड़ा गांव की रहने वाली पूजा की दिल हिरण के बच्चे पर आया, जिसका पालन-पोषण करने के चलते उसने स्कूल की पढ़ाई भी छोड़ दी. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Shankar dan
Published: Oct 27, 2025, 04:12 PM IST | Updated: Oct 27, 2025, 04:12 PM IST

Trending Photos

PM मोदी की फेवरेट 'छुटकू गाय' बनी पुष्कर मेले की स्टार, देखने उमड़ी भीड़!
7 Photos
pushkar news

PM मोदी की फेवरेट 'छुटकू गाय' बनी पुष्कर मेले की स्टार, देखने उमड़ी भीड़!

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का कहर! इन जिलों में रेड अलर्ट, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का कहर! इन जिलों में रेड अलर्ट, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी

जयपुर के इन इलाकों से गुजरेगी मेट्रो, पिंजरापोल गौशाला-हल्दीघाटी गेट से सीतापुरा... चेक करें लिस्ट
7 Photos
jaipur news

जयपुर के इन इलाकों से गुजरेगी मेट्रो, पिंजरापोल गौशाला-हल्दीघाटी गेट से सीतापुरा... चेक करें लिस्ट

पुष्कर मेले में 800 किलो का ‘बुलबुल’ बना स्टार, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश!
7 Photos
Pushkar Mela 2025

पुष्कर मेले में 800 किलो का ‘बुलबुल’ बना स्टार, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश!

हिरण के बच्चे पर आया जैसलमेर की इस छोरी का दिल, तो फिर छोड़ दी पढ़ाई!

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर लाठी क्षेत्र के सनावड़ा गांव निवासी एक राजपूत समाज के एक परिवार ने पशु प्रेम की अनूठी मिसाल पेश की है. सनावड़ा गांव निवासी भगवानसिंह कि बेटी पूजा कंवर ने अपने खेत के पास मादा हिरण को आवारा कुत्तों द्वारा मौत के घाट उतारने के बाद उसके बच्चे को 4 महीने तक अपने छोटे भाई की तरह परवरिश की.

उसको गाय और बकरी का दूध पिला कर लालन पोषण कर जिंदा रखा और उसका 'मुनकी' नाम दिया. चार महीने बाद जब वन विभाग को सौंपा तो उसका दिल भर आया और हिरण के बच्चे से बिछोह सहन न कर सकी और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली.

यह किसी फिल्म के दृश्य से कम नहीं
इंसान और जानवरों के बीच पारिवारिक रिश्ते की यह बात इसलिए भी खास है कि वन्य प्राणियों में हिरण एक ऐसा जानवर है जो इंसानों के पास आना तो दूर, आहट सुनते ही भाग जाता है लेकिन जन्म के करीब 5 दिन बाद से ही हिरण के बच्चे से उसकी मां बिछड़ गई. शायद इसके बाद पूजा का बहन के रूप में मिला प्यार उनकी ओर खींच लाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हिरण के पालन पोषण के लिए पूजा कंवर ने छोड़ा स्कूल
सनावाड़ा गांव निवासी भगवान सिंह के पुत्री पुजा कंवर ने हिरण बच्चे को 'मुनकी' नाम भी दिया है, जब से हिरण उसको मिला है तब से वो स्कूल तक नहीं गई. सारा दिन हिरण के पास पालन पोषण में ध्यान रखतीं, जिससे उसकी स्कूल छूट गया. हिरण के बच्चे से पूजा को इतना लगाव हो गया कि वो उसके बिना एक मिनट दूर नहीं रहती.

भगवानसिंह ने बताया कि उनकी बच्ची पूजा ने हिरण के बच्चे को अपने छोटे भाई की तरह बोतल से दूध पिला-पिलाकर जिंदा रखा. हिरण का बच्चा इतना चंचल है कि कुछ ही दिनों में वह हमसे घुलमि‍ल गया और उसका डर खत्म हो गया. अब आवारा कुत्तों के हमले होने का डर सताता रहता है. लिहाजा इसको देखते हुए वनविभाग कर्मियों को सूचित कर दिया.

वन्य जीव प्रेमी धर्मेंद्र विश्नोई, वनपाल कमलेश विश्नोई की मौजूदगी में हिरण के बच्चे को वन विभाग कर्मियों को सुपुर्द किया गया है. इस दौरान पूजा का दिल भर आया और हिरण के बच्चे से बिछोह सहन न कर सकी और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news