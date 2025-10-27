हिरण के बच्चे पर आया जैसलमेर की इस छोरी का दिल, तो फिर छोड़ दी पढ़ाई!

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर लाठी क्षेत्र के सनावड़ा गांव निवासी एक राजपूत समाज के एक परिवार ने पशु प्रेम की अनूठी मिसाल पेश की है. सनावड़ा गांव निवासी भगवानसिंह कि बेटी पूजा कंवर ने अपने खेत के पास मादा हिरण को आवारा कुत्तों द्वारा मौत के घाट उतारने के बाद उसके बच्चे को 4 महीने तक अपने छोटे भाई की तरह परवरिश की.

उसको गाय और बकरी का दूध पिला कर लालन पोषण कर जिंदा रखा और उसका 'मुनकी' नाम दिया. चार महीने बाद जब वन विभाग को सौंपा तो उसका दिल भर आया और हिरण के बच्चे से बिछोह सहन न कर सकी और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली.

यह किसी फिल्म के दृश्य से कम नहीं

इंसान और जानवरों के बीच पारिवारिक रिश्ते की यह बात इसलिए भी खास है कि वन्य प्राणियों में हिरण एक ऐसा जानवर है जो इंसानों के पास आना तो दूर, आहट सुनते ही भाग जाता है लेकिन जन्म के करीब 5 दिन बाद से ही हिरण के बच्चे से उसकी मां बिछड़ गई. शायद इसके बाद पूजा का बहन के रूप में मिला प्यार उनकी ओर खींच लाता है.

हिरण के पालन पोषण के लिए पूजा कंवर ने छोड़ा स्कूल

सनावाड़ा गांव निवासी भगवान सिंह के पुत्री पुजा कंवर ने हिरण बच्चे को 'मुनकी' नाम भी दिया है, जब से हिरण उसको मिला है तब से वो स्कूल तक नहीं गई. सारा दिन हिरण के पास पालन पोषण में ध्यान रखतीं, जिससे उसकी स्कूल छूट गया. हिरण के बच्चे से पूजा को इतना लगाव हो गया कि वो उसके बिना एक मिनट दूर नहीं रहती.

भगवानसिंह ने बताया कि उनकी बच्ची पूजा ने हिरण के बच्चे को अपने छोटे भाई की तरह बोतल से दूध पिला-पिलाकर जिंदा रखा. हिरण का बच्चा इतना चंचल है कि कुछ ही दिनों में वह हमसे घुलमि‍ल गया और उसका डर खत्म हो गया. अब आवारा कुत्तों के हमले होने का डर सताता रहता है. लिहाजा इसको देखते हुए वनविभाग कर्मियों को सूचित कर दिया.

वन्य जीव प्रेमी धर्मेंद्र विश्नोई, वनपाल कमलेश विश्नोई की मौजूदगी में हिरण के बच्चे को वन विभाग कर्मियों को सुपुर्द किया गया है. इस दौरान पूजा का दिल भर आया और हिरण के बच्चे से बिछोह सहन न कर सकी और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली.

