/जैसलमेर में दर्दनाक हादसा, ऊंट से टकराई सेना की गाड़ी, मेजर की मौत, दो लेफ्टिनेंट घायल

Jaisalmer News: जैसलमेर में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में भारतीय सेना के एक मेजर की जान चली गई, जबकि दो लेफ्टिनेंट घायल हो गए. हादसा शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर थईयात क्षेत्र में आर्मी स्टेशन के पास हुआ. बताया जा रहा है कि सेना की टाटा सफारी के सामने अचानक एक ऊंट आ गया. ऊंट से टक्कर लगने के बाद गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे खाई में पलट गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घायलों को तुरंत सेना अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर मेजर की जान नहीं बचा सके.

अचानक सामने आया ऊंट, पलट गई गाड़ी

जानकारी के अनुसार सेना की टाटा सफारी देर रात आर्मी स्टेशन की ओर जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में अचानक एक ऊंट सड़क पर आ गया. चालक ने वाहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

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मेजर की गई जान, दो अधिकारी घायल

हादसे में कार चला रहे मेजर हमजा आरिफ गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके साथ गाड़ी में लेफ्टिनेंट अभिनव और लेफ्टिनेंट आयुष्मान भी सवार थे. तीनों को तुरंत सेना अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने मेजर हमजा आरिफ को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोनों घायल अधिकारियों का इलाज जारी है. उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है.

एक महीने पहले ही हुई थी शादी

बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश निवासी मेजर हमजा आरिफ की करीब एक महीने पहले ही शादी हुई थी. शादी के कुछ ही समय बाद हुए इस हादसे से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. सेना के साथियों में भी इस घटना के बाद शोक का माहौल है.

सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस

हादसे की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. एएसआई जगदीश दान ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि वाहन के सामने अचानक ऊंट आने से चालक का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी पलट गई. पुलिस ने स्थानीय लोगों और सेना के जवानों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

सेना और पुलिस दोनों कर रही जांच

मेजर हमजा आरिफ के शव का पोस्टमार्टम सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में कराया गया. हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए सदर थाना पुलिस और मिलिट्री पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही हैं. दुर्घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य भी जुटाए गए हैं.

रात में सफर के दौरान बरतें सावधानी

जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में रात के समय सड़क पर ऊंट और अन्य पशु अचानक आ जाते हैं. ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि रात में वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें और पूरी सतर्कता बरतें. छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है.