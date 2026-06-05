/100 करोड़ की जमीन खाली! जैसलमेर में UIT का बड़ा एक्शन, 300 बीघा सरकारी भूमि पर चला बुलडोजर

Jaisalmer News: सीमावर्ती जिले जैसलमेर में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है. नगर विकास न्यास (यूआईटी) ने शुक्रवार को बाड़मेर रोड से एयरपोर्ट सर्कल को जोड़ने वाली खुहड़ी लिंक रोड क्षेत्र में अभियान चलाकर 100 से अधिक कच्चे और पक्के अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया. कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया.

यूआईटी सचिव सुखाराम पिंडेल ने बताया कि नगर विकास न्यास की लगभग 300 बीघा भूमि पर अवैध कब्जे किए गए थे. सरकारी अभिलेखों के अनुसार इस भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य करीब 100 करोड़ रुपये आंका गया है. उन्होंने बताया कि इस भूमि पर भविष्य में आवासीय योजना विकसित करने की तैयारी है. अतिक्रमण हटाने से पूर्व संबंधित लोगों को नियमानुसार नोटिस जारी कर भूमि खाली करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई. उन्होंने बताया कि जिन पक्के मकानों में वर्तमान में लोग निवास कर रहे हैं, उन्हें सामान हटाने और वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है. इसके बाद शेष अतिक्रमण भी हटाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन को जानकारी मिली है कि कुछ लोग बिना वैध दस्तावेजों के सरकारी भूमि की खरीद-फरोख्त कर रहे थे.

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बता दें कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि यूआईटी की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध कब्जों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

कार्रवाई के दौरान कुछ प्रभावित लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया. उनका कहना था कि वे वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे थे और बिजली सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं का उपयोग कर रहे थे. प्रभावित परिवारों ने प्रशासन पर पर्याप्त समय नहीं देने का आरोप लगाया. वहीं कई लोगों ने कहा कि उनका जीवनयापन मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद उनके सामने आवास और पशुओं के रख-रखाव की चुनौती खड़ी हो गई है.