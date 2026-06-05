Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaisalmer
  • /100 करोड़ की जमीन खाली! जैसलमेर में UIT का बड़ा एक्शन, 300 बीघा सरकारी भूमि पर चला बुलडोजर

100 करोड़ की जमीन खाली! जैसलमेर में UIT का बड़ा एक्शन, 300 बीघा सरकारी भूमि पर चला बुलडोजर

Rajasthan News: जैसलमेर में यूआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाड़मेर रोड-एयरपोर्ट लिंक रोड पर 100 से ज्यादा अवैध निर्माण हटाए. करीब 300 बीघा सरकारी जमीन (100 करोड़ मूल्य) अतिक्रमण मुक्त हुई. प्रशासन ने नोटिस के बाद कार्रवाई की और आगे भी अभियान जारी रखने की बात कही.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byShankar dan
Published: Jun 05, 2026, 06:44 PM|Updated: Jun 05, 2026, 06:44 PM
100 करोड़ की जमीन खाली! जैसलमेर में UIT का बड़ा एक्शन, 300 बीघा सरकारी भूमि पर चला बुलडोजर
Image Credit: Jaisalmer Bulldozer Action

Jaisalmer News: सीमावर्ती जिले जैसलमेर में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है. नगर विकास न्यास (यूआईटी) ने शुक्रवार को बाड़मेर रोड से एयरपोर्ट सर्कल को जोड़ने वाली खुहड़ी लिंक रोड क्षेत्र में अभियान चलाकर 100 से अधिक कच्चे और पक्के अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया. कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया.

यूआईटी सचिव सुखाराम पिंडेल ने बताया कि नगर विकास न्यास की लगभग 300 बीघा भूमि पर अवैध कब्जे किए गए थे. सरकारी अभिलेखों के अनुसार इस भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य करीब 100 करोड़ रुपये आंका गया है. उन्होंने बताया कि इस भूमि पर भविष्य में आवासीय योजना विकसित करने की तैयारी है. अतिक्रमण हटाने से पूर्व संबंधित लोगों को नियमानुसार नोटिस जारी कर भूमि खाली करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई. उन्होंने बताया कि जिन पक्के मकानों में वर्तमान में लोग निवास कर रहे हैं, उन्हें सामान हटाने और वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है. इसके बाद शेष अतिक्रमण भी हटाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन को जानकारी मिली है कि कुछ लोग बिना वैध दस्तावेजों के सरकारी भूमि की खरीद-फरोख्त कर रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि यूआईटी की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध कब्जों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

कार्रवाई के दौरान कुछ प्रभावित लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया. उनका कहना था कि वे वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे थे और बिजली सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं का उपयोग कर रहे थे. प्रभावित परिवारों ने प्रशासन पर पर्याप्त समय नहीं देने का आरोप लगाया. वहीं कई लोगों ने कहा कि उनका जीवनयापन मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद उनके सामने आवास और पशुओं के रख-रखाव की चुनौती खड़ी हो गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में अभी भी बरसेंगे बादल, नहीं थमेगा पश्चिमी विक्षोभ का कहर! कई जिलों में येलो अलर्ट

ट्रेंडिंग न्यूज़

दौसा में आफत लेकर आ रहा है मौसम, सवाई माधोपुर से लेकर बांसवाड़ा-डूंगरपुर में आंधी-अंधड़ के साथ बारिश का अलर्ट जारी

कौन हैं नीरज डांगी? कांग्रेस ने फिर जताया भरोसा, राज्यसभा में दोबारा बनाया उम्मीदवार

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

नाहरगढ़ फोर्ट में 'बिग बी' का बरगद बना 'अमित वृक्ष', 10 साल में बना 25 फीट का विशाल पेड़, पर्यटकों के लिए सुकून की 'लाइफलाइन'

राठौड़-बेनीवाल के बीच तल्खी और बढ़ी, कानूनी नोटिस पर सियासी गर्मी तेज, राठौड़ बोले - राजनीति में गिरावट बर्दाश्त नहीं

कौन हैं अल्का गुर्जर? जिन्हें BJP ने बनाया राजस्यसभा उम्मीदवार, जानिए शिक्षा, राजनीतिक सफर और अहम भूमिकाएं

जयपुर हिट एंड रन: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर, 1 साल के मासूम को कुचला, मौके पर गई जान

अर्श से फर्श पर लुढ़के सोना-चांदी के रेट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा भाव

राजस्थान में 4 जून को मौसम का डबल अटैक, आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

Rajasthan Crime: गरीबी का फायदा उठाकर रचा जाता था सौदा, तस्करों के चंगुल से बचाई गईं 6 लड़कियां

कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल! जयपुर-चूरू-सीकर समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

BJP नेता रामावतार असवाल हत्याकांड का खुलासा, पिंजरे के लिए आरोपी ने काट दिया था गला!

राजस्थान में बदल जाएगी 30 गांवों की सूरत, हर गांव मिले 3 करोड़ रुपये!

राजस्थान में अभी भी बरसेंगे बादल, नहीं थमेगा पश्चिमी विक्षोभ का कहर! कई जिलों में येलो अलर्ट

राजस्थान में इबोला वायरस का पहला संदिग्ध मामला! युगांडा से आई महिला आइसोलेशन में, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

Rajasthan News: जयपुर में JDA का बड़ा फैसला, 300 से अधिक कॉलोनियों को मिल सकता है मालिकाना हक

आखिर क्यों भड़के प्रतापगढ़ के कृषि पर्यवेक्षक, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी? दी चेतावनी

Bhilwara: मातम में बदल गई बेटी की शादी की खुशियां, डीजे नाच रहे पिता की कर दी गई हत्या

'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म

राजस्थान में ई-रिक्शा चालक के बेटे ने कर दिखाया कमाल, JEE Advanced में हासिल की शानदार रैंक

आसमान से सीधे जमीन पर गिरे सोना-चांदी के भाव! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

क्या आप जानते हैं? जयपुर मेट्रो की 3 खास बातें, जिनके आगे एशिया की बड़ी-बड़ी मेट्रो भी फेल!

औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मची खलबली! जानें ताजा भाव

करोड़ों की साइबर ठगी का खुलासा! राजस्थान-पंजाब में ED का एक्शन, जोधपुर-नागौर समेत 7 ठिकानों पर रेड

कूनो से निकला चीता KGP-3 फिर पहुंचा करौली, 5 भेड़ों का किया शिकार, गांव में दहशत

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में कब होगी मानसून की दमदार एंट्री? इस खबर में मिलेगा एक-एक सवाल का सटीक जवाब

जयपुर में जया किशोरी कथा के बीच बड़ी साजिश नाकाम! पंजाब की महिला गैंग चेन काटने से पहले गिरफ्तार

चिलचिलाती धूप में ठंडक का खजाना है राजस्थान का ये ड्रिंक! पीते ही गर्मी हो जाएगी छूमंतर

Gold-Silver Price: राजस्थान में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें किस रेट पर मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में मौसम आज भी मचाएगा तांडव, बारिश के साथ भयंकर आंधी तूफान का अलर्ट जारी

राज्यसभा का टिकट और शतरंज वाली पोस्ट! आखिर कौन हैं सतीश पूनियां? जिन पर BJP ने खेला सबसे बड़ा दांव

आंखें रह जांएगी फटी, मुंह रहेगा खुला का खुला... 2 साल की नन्ही प्रिशा ने किया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया रह गई हैरान!

राजस्थान में सोलर हुआ और सस्ता, RERC के बड़े फैसले से लोगों की लगी लॉटरी!

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोना फिर बना चमकता सितारा! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

राजस्थान के इन जिलों में आज इंद्रदेव बरपाएंगे कहर! बारिश-आंधी का येलो अलर्ट जारी

यूपी-बिहार से लाई जाती थीं लड़कियां, राजस्थान में चलता था ब्लैकमेल नेटवर्क, जानें कैसे हुआ था युवतियों की ‘डील’ का खुलासा

Rajasthan News: बारां कलेक्टर की रात्रि चौपाल में बड़ा फैसला, बमोरी कलां में मौके पर बांटे पट्टे-आवास पत्र, CHC भवन पर उठा विवाद

खाटू श्यामजी में युवक पर जानलेवा हमला, मुख्य आरोपी अजमेर से गिरफ्तार

TAGS:
Jaisalmer News
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
BJP ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने डॉ. महेंद्र कुमावत, 60 हजार किमी यात्रा कर कार्यकर्ताओं से साधा संवाद
Rajasthan Politics
2
Rajasthan News
3
Banswara News
4
Dholpur News
5
Jaisalmer News