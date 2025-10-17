Zee Rajasthan
जैसलमेर बस हादसे के बाद बड़ा अभियान, जयपुर समेत पूरे राजस्थान में बस निर्माताओं की जांच तेज

Rajasthan News: जैसलमेर बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने प्रदेशभर में बस बॉडी निर्माताओं की जांच शुरू कर दी है. जयपुर में आरटीओ टीमों ने 18 निर्माताओं की जांच की, विशेषकर लंबाई-चौड़ाई, इमरजेंसी एग्जिट और वायरिंग की गुणवत्ता पर फोकस किया जा रहा है.

Kashi Ram
Published: Oct 17, 2025, 08:34 PM IST | Updated: Oct 17, 2025, 08:34 PM IST

Jaipur News: जैसलमेर में हुई बस दुखांतिका के बाद परिवहन विभाग ने प्रदेशभर में बसों की बॉडी बनाने वाले निर्माताओं की जांच शुरू कर दी है. परिवहन मुख्यालय ने इस बारे में प्रदेशभर के सभी आरटीओ और डीटीओ को जांच के निर्देश दिए हैं. जयपुर में भी परिवहन विभाग की टीमों ने जांच कर बस बॉडी निर्माताओं पर कार्यवाही करना शुरू कर दिया है. दरअसल 14 अक्टूबर को जैसलमेर में हुए बस हादसे के बाद जोधपुर की बस बनाने वाली कम्पनी पर कार्रवाई की गई थी. जोधपुर में जैनम कोच क्राफ्टर्स ने बस तैयार की थी, जिसकी कुल 66 बसों के चैसिस और बनी हुई बसें सीज की गई हैं. इसके बाद प्रदेशभर में अभियान चलाकर जांच के लिए कहा गया है. इसी दिशा में परिवहन विभाग की टीमों ने जयपुर में भी जांच शुरू की है. जयपुर आरटीओ प्रथम की टीमें 2 जिला परिवहन अधिकारियों के नेतृत्व में निरीक्षकों ने बन रही बसों के मानकों की जांच की. डीटीओ प्रवर्तन आदर्श सिंह राघव और डीटीओ पैसेंजर व्हीकल राजीव विजय के नेतृत्व में परिवहन निरीक्षकों ने तकनीकी पहलुओं की जांच की.

विभाग के क्या हैं निर्देश, कैसे चल रही जांच ?
- परिवहन मुख्यालय ने सभी आरटीओ को आदेश जारी कर कहा
- अपने रीजन में बस बॉडी निर्माण वर्कशॉप का निरीक्षण करवाएं
- बसों के इंजन नंबर, चैसिस नंबर का पूरा रिकॉर्ड लेवें
- साथ ही वर्कशॉप की वीडियो करते हुए रिपोर्ट भिजवाएं
- कमियों वाली वर्कशॉप के ट्रेड सर्टिफिकेट किए जा सकते निरस्त
- जयपुर में दोनों आरटीओ के अधीन करीब 18 बस बॉडी मेकर
- आज आरटीओ प्रथम की टीम ने 2 बस बॉडी निर्माताओं की जांच की
- बसों की लम्बाई, चौड़ाई के अल्टरेशन के बारे में जांच की
- बसों में इमरजेंसी एग्जिट सही तरीके से लगाए जा रहे या नहीं, यह देखा
- बसों में लगने वाली वायरिंग की गुणवत्ता को लेकर भी फोकस

बगैर ट्रेड सर्टिफिकेट भी बसें बना रहे निर्माता?
जयपुर में परिवहन विभाग की टीमों का फोकस ऐसे बस बॉडी निर्माताओं पर भी है, जिन्होंने परिवहन विभाग से पूर्व में ट्रेड सर्टिफिकेट लिया था, लेकिन मान्यता एक्सपायर होने के बाद इसे रिन्यू नहीं करवाया. ऐसे अवैध रूप से बस बॉडी बना रहे निर्माताओं के वाहनों को जब्त करने के साथ ही इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा सकती है. डीटीओ प्रवर्तन आदर्श सिंह राघव ने बताया कि ट्रेड सर्टिफिकेट धारक सभी बस बॉडी निर्माताओं की जांच की जा रही है. जल्द ही इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर परिवहन मुख्यालय भेजी जाएगी.

