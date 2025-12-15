मां तुम कहां चली गई… पैदा होते ही जोर-जोर से रोने लगा ऊंटनी का बच्चा!

Jaisalmer News: इंसानों की तरह की पशुओं में भी संवेदनाएं होती हैं. अंतर केवल इतना है कि इंसान मुंह से बोलकर संवेदना व्यक्त कर देते है, लेकिन पशु संवेदना जता नहीं पाता है. जन्म होते ही बच्चे के सिर से मां का साया उठ जाना कितना दर्द भरा होता है. ऐसा ही संवेदनाओं से भरा एक नजारा क्षेत्र के सोढाकोर गांव के पास स्थित जंगल में देखने को मिला, जब एक ऊंटनी की प्रसव के दौरान मौत हो गई. उसके एक दिन बाद बच्चे को भी आवारा श्वानों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल‌ कर दिया इसके बावजूद भी पांच दिन तक बच्चा मृत मां के इर्द-गिर्द चक्कर लगाता रहा और उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे. यह देख हर किसी भी आंखें नम हो गई.

जानकारी के अनुसार सोढाकोर गांव से तीन किलोमीटर दूर जंगल में एक ऊंटनी ने पांच दिन पूर्व बच्चे को जन्म दिया. प्रसव पीड़ा के दौरान ऊंटनी ने दम तोड़ दिया. ऊंटनी का बच्चा लगातार पांच दिनों तक अपनी मृत मां के आसपास घूमता रहा और उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे.

उठाने का करता रहा प्रयास

जन्म के कुछ देर बाद ही मां का साया उठ जाने के एक दिन बाद बच्चे को भी आवारा कुत्तों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल‌ कर दिया. बावजूद इसके परेशान ऊंटनी का बच्चा बिना कुछ खाए पीए अपनी मृत मां के पास पांच दिनों तक बैठा रहा.कभी वह उसके चारों तरफ चक्कर लगाता तो कभी सिर से धक्के देकर उसे उठाने का प्रयास करता. आंखों से टपकते आंसूओं के साथ वह कई बार जोर-जोर से चिल्लाता भी. इस दौरान ओरण में घूमते चरवाहों ने उसे देखा तो उनकी आंखें भी नम हो गई और घटना पर दु:ख जताया.

बच्चे को ले जाया गया गोशाला

जगदंबा सेवा समिति ट्रस्ट के सचिव जुगलकिशोर आसेरा ने बताया कि ओरण में ऊंटनी की मौत पर उसके बच्चे के चिल्लाने, रोने की सूचना सोढाकोर गांव के भवानीसिंह भाटी,हिन्दूसिंह भाटी, सांगसिंह भाटीने उन्हें दी. जिस पर गोशाला के गोरक्षक गोपालसिंह भाटी,दिनेशसिंह देवड़ा,थानाराम भील सहित अन्य कार्मिक मौके पर पहुंचे. उन्होंने ऊंटनी के बच्चे को गोशाला लाकर भर्ती किया और यहां उसकी देखरेख शुरू की.

