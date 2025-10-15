जैसलमेर-जोधपुर बस हादसे से हिला देश, अब खुल रहे बसों की डरावनी सच्चाई के राज

Jaisalmer Bus Fire Accident: जैसलमेर से जोधपुर जा रही एसी बस में जिस तरह से मंगलवार को हादसा हुआ और लोगों की जान गई है, उससे बसों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. जी मीडिया की टीम ने बुधवार को जयपुर में सिंधीकैम्प बस स्टैंड, बनस्थली मार्ग, गोपालबाड़ी और आस-पास के क्षेत्र से संचालित बसों की स्थिति को देखा तो कई गंभीर खामियां नजर आई. बसों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एआईएस मानक तय किए हुए हैं. एआईएस मानकों के मुताबिक स्लीपर श्रेणी की बसों में 2 इमरजेंसी एग्जिट गेट होने जरूरी हैं. लेकिन जब जी मीडिया की टीम ने बसों की स्थिति देखी तो ज्यादातर बसों में केवल एक ही इमरजेंसी एग्जिट गेट दिखाई दिया. हालात यह दिखे कि एकमात्र इमरजेंसी गेट पर भी सीट लगी हुई हैं, ऐसे में इनसे यात्रियों का बाहर निकलना संभव नहीं है. वहीं पीछे की तरफ गेट नहीं बना होने से यात्रियों का निकलना असंभव है.

स्लीपर बसों में नियम क्या ?

- केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 125-C में है प्रावधान

- इसके उप नियम 5 के अनुसार सिटिंग बस में AIS- 52 मानकों की पालना जरूरी

- स्लीपर कोच बसों में AIS-119 नियमों की पालना होनी चाहिए

- वहीं फुल्ली बिल्ट बॉडी वाली बस AIS-153 मानकों के अनुसार होना जरूरी

- नियमानुसार स्लीपर बसों में 2 इमरजेंसी एग्जिट गेट होने चाहिए

- उपचार के लिए फर्स्ट ऐड किट, आग बुझाने का अग्निशामक यंत्र होना जरूरी

- खिड़की में लगी कांच को तोड़ने के लिए हथौड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए

- बसों के फिटनेस, बीमा, प्रदूषण, परमिट, टैक्स आदि दस्तावेज होने जरूरी

- बसों में स्पीड गवर्नर भी लगाना है अनिवार्य

- बसों की छतों पर लगेज नहीं ले जा सकते, साइड में सीढ़ी लगाना गलत

धरातल पर कमियां क्या-क्या ?

- केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम के नियमों की नहीं हो रही पालना

- अधिकांश बसों में अग्निशामक यंत्र नहीं लगे हुए

- ज्यादातर स्लीपर बसों में केवल एक ही इमरजेंसी गेट है

- उसके आगे भी सीट लगा देने से वहां से यात्रियों का निकलना मुश्किल

- इमरजेंसी एग्जिट पर टफन्ड ग्लास लगना चाहिए, लेकिन मोटा कांच लगाते हैं

- ऐसे कांच को हाथ से तोड़ना किसी भी हालत में संभव नहीं

- स्लीपर बसों की गैलरी संकरी होती है, एक साथ 2 लोग नहीं निकल सकते

- बसों की फिटनेस जांच में लापरवाही के चलते बढ़ जाती है हादसों की आशंका

छतों पर ले जा रहे हैं टनों माल !

बसों में छतों पर माल ढुलाई करना एक बड़ी लापरवाही साबित हो रही है. स्लीपर बस संचालक बसों की छतों पर कई टन सामग्री का परिवहन कर रहे हैं. ज्यादातर बस संचालकों ने बसों की छतों पर कैरियर लगा रखे हैं, जो कि नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन है. बसों की छत पर माल चढ़ाने और उतारने के लिए साइड में सीढ़ी भी लगाकर रखते हैं, जो कि मानकों के अनुरूप नहीं लगाई जा सकती. रेलवे स्टेशन के पास गोपालबाड़ी क्षेत्र में बसों की छतों पर माल लदान होना आम बात है. लेकिन इस खुले उल्लंघन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती.

परिवहन विभाग का अभियान शुरू

हादसे के बाद परिवहन विभाग ने प्रदेशभर में बसों की जांच का अभियान शुरू कर दिया है. परिवहन मुख्यालय ने प्रदेशभर के आरटीओ-डीटीओ को अभियान चलाकर बसों की जांच के निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी बसों का रिकॉर्ड रखने के साथ ही परिवहन निरीक्षक को जांच रिपोर्ट में अपनी टिप्पणी भी दर्ज करनी होगी. दिवाली पर कहीं फिर से कोई हादसा न हो जाए, इसके लिए अभियान में सख्ती से सभी बसों की जांच के निर्देश दिए गए हैं.

