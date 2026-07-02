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जैसलमेर में 20 साल से बसे परिवारों पर चला बुलडोजर! पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद ने सरकार को घेरा

Rajasthan News: जैसलमेर की तोताराम कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद ने सरकार को घेरा. उन्होंने इसे गरीब विरोधी बताते हुए कहा कि 20 साल से बसे परिवारों को बिना पुनर्वास बेघर करना गलत है. कांग्रेस ने पुनर्वास और मुआवजे की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byShankar dan
Published: Jul 02, 2026, 09:49 PM|Updated: Jul 02, 2026, 09:49 PM
जैसलमेर में 20 साल से बसे परिवारों पर चला बुलडोजर! पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद ने सरकार को घेरा
Image Credit: जैसलमेर की तोताराम कॉलोनी कार्रवाई करता बुलडोजरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaisalmer News: सीमावर्ती जिले जैसलमेर में तोताराम कॉलोनी में नगर परिषद की ओर से चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर सियासत तेज हो गई है. पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे गरीब विरोधी, भेदभावपूर्ण और अमानवीय करार दिया है. उनका कहना है कि वर्षों से यहां रह रहे सैकड़ों परिवारों को बिना किसी पुनर्वास व्यवस्था के बेघर कर दिया गया, जो पूरी तरह अनुचित है. उन्होंने सरकार से प्रभावित लोगों के लिए तत्काल राहत और पुनर्वास की मांग की है.

20 साल से रह रहे थे परिवार
शाले मोहम्मद ने कहा कि तोताराम कॉलोनी में कई परिवार पिछले करीब 20 वर्षों से रह रहे थे. यहां लोगों ने अपने पक्के मकान बना लिए थे और बिजली-पानी जैसी जरूरी सुविधाएं भी मिल रही थीं. उनका कहना है कि जब संबंधित विभागों ने खुद इन परिवारों को बिजली और पानी के कनेक्शन दिए और इतने वर्षों तक वहां रहने दिया, तो अब अचानक बुलडोजर चलाकर उन्हें बेघर करना सही नहीं कहा जा सकता.

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पहले पुनर्वास, फिर कार्रवाई होनी चाहिए थी
पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि नगर परिषद ने बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के जल्दबाजी में कार्रवाई कर गरीब परिवारों के सिर से छत छीन ली. उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी थी कि पहले प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करती, उन्हें रहने के लिए दूसरी जगह उपलब्ध कराती और उसके बाद ही अतिक्रमण हटाने जैसी कार्रवाई करती. बिना पुनर्वास के लोगों को उजाड़ना मानवीय दृष्टि से भी गलत है.

कांग्रेस उठाएगी मामला
शाले मोहम्मद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को गंभीरता से उठाएगी. उन्होंने बताया कि जल्द ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, उचित मुआवजा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी. उनका कहना है कि जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, उन्हें सरकार की ओर से राहत मिलनी चाहिए.

जनआंदोलन की दी चेतावनी
पूर्व मंत्री ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रभावित परिवारों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया और उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया, तो कांग्रेस पार्टी जिलेभर में व्यापक जनआंदोलन करेगी. उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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