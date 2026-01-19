Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

ऊंट के दूध की भारी मांग होने पर भी, राजस्थान के लोगों को क्यों नहीं मिल रहा मुनाफा?

Rajasthan News: राजस्थान का ऊंटनी उद्योग ग्लोबल मार्केट में 'सफेद सोना' माना जा रहा है, लेकिन रेबारी और रायका समुदाय इसे सही तरीके से प्रोसेस या ब्रांड नहीं कर पा रहे. डिजिटल ब्रांडिंग और कॉस्मेटिक्स से यह ग्रामीण आय और राज्य की अर्थव्यवस्था बदल सकता है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Jan 19, 2026, 06:09 PM IST | Updated: Jan 19, 2026, 06:09 PM IST

Trending Photos

कुलधरा ही नहीं, शेखावाटी-मारवाड़ के हजारों कुएं कहते हैं डर की कहानी, जानें सच्चाई
7 Photos
jaipur news

कुलधरा ही नहीं, शेखावाटी-मारवाड़ के हजारों कुएं कहते हैं डर की कहानी, जानें सच्चाई

राजस्थान के अफीम खेतों में नशे में गिरते तोते, किसानों की बड़ी परेशानी
7 Photos
chittorgarh news

राजस्थान के अफीम खेतों में नशे में गिरते तोते, किसानों की बड़ी परेशानी

राजस्थान में होने वाला है पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, जयपुर में बदला मौसम, बारिश और मेघगर्जन का अलर्ट!
7 Photos
Rajasthan Weather update

राजस्थान में होने वाला है पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, जयपुर में बदला मौसम, बारिश और मेघगर्जन का अलर्ट!

राजस्थान में यूं ही नहीं बन जाते सरपंच, ये होनी चाहिए काबिलीयत
6 Photos
Rajasthan panchayat chunav

राजस्थान में यूं ही नहीं बन जाते सरपंच, ये होनी चाहिए काबिलीयत

ऊंट के दूध की भारी मांग होने पर भी, राजस्थान के लोगों को क्यों नहीं मिल रहा मुनाफा?

Camel Milk Rates: दुनिया आज गाय और भैंस के दूध से आगे बढ़कर 'प्लांट-बेस्ड' और 'अल्टरनेटिव मिल्क' की ओर बढ़ रही है. इसी ट्रेंड में ऊंटनी का दूध अपनी अलग पहचान बना रहा है. मिडिल ईस्ट और यूरोप में अब 'Camel Milk Latte', 'Camel Milk Chocolate' और अन्य प्रीमियम उत्पाद लक्ज़री स्टेटस सिंबल बन चुके हैं. अमेरिका और चीन में तो इसे 'मेडिसिनल फूड' यानी औषधीय आहार की श्रेणी में रखा गया है. ऊंटनी के दूध में विटामिन-सी, आयरन और इंसुलिन जैसे गुण पाए जाते हैं, जो इसे सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी बनाते हैं.

लेकिन राजस्थान के रेबारी और रायका समुदाय, जो पीढ़ियों से ऊंट पाल रहे हैं, आज भी इस दूध से आर्थिक लाभ नहीं कमा पा रहे हैं. जबकि उनका दूध अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के बराबर क़ीमती माना जा रहा है, स्थानीय स्तर पर इसका फायदा ऊंट पालकों तक नहीं पहुंच रहा.

राजस्थान में ऊंटनी उद्योग की सुस्ती
राजस्थान में ऊंटों की संख्या तेजी से घट रही है. वर्तमान में राज्य में लगभग 2.13 लाख ऊंट हैं. इसका सबसे बड़ा कारण कमर्शियलाइजेशन की कमी है. बीकानेर स्थित एनआरसीसी (NRCC) जैसी संस्थाएं अच्छी तरह से काम कर रही हैं और दूध प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ग्लोबल मार्केट तक पहुंच का मार्ग दिखा रही हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या एक आम रायका या रेबारी अपने दूध को प्रोसेस करके विदेशों के ग्राहकों तक पहुंचा सकता है? जिसका जवाब नहीं में सामने आता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसके अलावा कानूनी और प्रशासनिक बाधाएं भी समस्या बन रही हैं. ऊंट को 'राज्य पशु' घोषित करने के बाद इसके व्यापार पर पाबंदियां लग गईं. इन पाबंदियों के कारण ऊंट पालकों की आय घट गई और वे इस व्यवसाय से दूर होने लगे. ऐसे में राजस्थान का यह 'सफेद सोना' भी बेकार पड़ा हुआ प्रतीत होता है.

डिजिटल ब्रांडिंग और उद्यमिता से बदली जा सकती है तस्वीर
आज का 'डिजिटल इंडिया' राजस्थान के लिए वरदान बन सकता है. जैसे गुजरात का अमूल ग्लोबल हो गया, वैसे ही राजस्थान के ऊंटनी के दूध को एक 'Instagrammable Brand' बनाने की जरूरत है. अगर युवा उद्यमी इसे प्राकृतिक कॉस्मेटिक्स (साबुन, फेस क्रीम) या हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में ब्रांड करें, तो यह राजस्थान की जीडीपी और ग्रामीण आय दोनों को बदल सकता है.

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ब्रांडिंग, सोशल मीडिया प्रचार और ऑनलाइन बिक्री के जरिए राजस्थान का ऊंटनी उद्योग वैश्विक मानचित्र पर अपनी जगह बना सकता है. यही समय है कि रेबारी और रायका समुदाय को प्रौद्योगिकी और मार्केटिंग के जरिए सशक्त बनाया जाए.

ऊंटनी का दूध के बारे में कुछ फेक्ट
2026 तक ऊंटनी के दूध का ग्लोबल मार्केट $13 बिलियन पार करने का अनुमान है, इसमें गाय के दूध की तुलना में तीन गुना अधिक विटामिन-सी पाया जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत दुनिया के कुल ऊंट दूध उत्पादन का सिर्फ 1% ही सही तरीके से पैक और बेच पा रहा है.

राजस्थान का 'सफेद सोना' यानी ऊंटनी का दूध अगर सही दिशा में प्रोसेस और ब्रांड किया जाए, तो न केवल रेबारी और रायका समुदाय का जीवन स्तर सुधर सकता है, बल्कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय पहचान को भी नई ऊँचाइयों पर ले जा सकता है.

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news