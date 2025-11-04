जैसलमेर में नकली डीएपी की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 88 बैग हुए जब्त, मचा हड़कंप!

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर में नकली डीएपी खाद बनाने का बड़ा मामला सामने आया है. कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बाड़मेर रोड स्थित उदय नगर इलाके में एक मिनी फैक्ट्री पकड़ी गई है, जहां नकली डीएपी तैयार की जा रही थी. टीम ने मौके से नकली डीएपी से भरे 88 बैग जब्त किए हैं.

744 खाली बैग हुए बरामद

इसके साथ ही इफ्को और भारत ब्रांड के 744 खाली बैग भी बरामद हुए हैं, जिनका इस्तेमाल नकली खाद की पैकिंग में किया जा रहा था. जांच के दौरान पैकिंग करने की दो मशीनें भी मौके से पकड़ी गई हैं.

फेक्ट्री को किया सील

सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी सामग्री को कब्जे में लिया गया. पुलिस और कृषि विभाग की टीमों ने मिलकर फैक्ट्री को सील कर दिया है. फिलहाल फैक्ट्री संचालकों की तलाश जारी है, जो मौके से फरार बताए जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सैंपल को भेजा गया लैब

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जीवनराम भाखर ने बताया कि मौके से जब्त की गई खाद के सैंपल लिए गए हैं. इन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है ताकि यह पता चल सके कि खाद में कौन-कौन से रासायनिक तत्वों का उपयोग किया गया था. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

भाखर ने कहा कि किसानों को नकली खाद बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस तरह की गतिविधियां न केवल किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि उनकी मेहनत पर भी पानी फेर देती हैं. वहीं कोतवाली पुलिस और कृषि विभाग की टीमें मामले की गहन जांच में जुटी हैं. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री लंबे समय से यहां संचालित की जा रही थी. नकली खाद माफिया के खिलाफ अब शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-