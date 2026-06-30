/जैसलमेर में बारिश की कमी से अकाल जैसे हालात, सैकड़ों ग्रामीणों ने सौंपा CM के नाम ज्ञापन

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Jaisalmer News: सीमावर्ती जैसलमेर जिले में इस बार मानसून की देरी और बेहद कम बारिश ने ग्रामीण इलाकों की चिंता बढ़ा दी है. हालात ऐसे हो गए हैं कि कई गांवों में गोवंश के सामने चारे और पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि जिले के कई हिस्सों में अकाल जैसे हालात बनने लगे हैं. इसी स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों और गो सेवा समिति ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर तुरंत राहत कार्य शुरू करने और जिले को अकाल प्रभावित घोषित करने की मांग की है.
कम बारिश से गहराया संकट
ग्रामीणों का कहना है कि इस साल समय पर मानसून नहीं आने और सामान्य से कम बारिश होने के कारण चारागाह सूने पड़े हैं. खेतों में हरियाली नहीं होने से पशुओं के लिए चारे की भारी कमी हो गई है. दूसरी ओर पेयजल स्रोत भी सूखने लगे हैं, जिससे गोवंश और पशुपालकों दोनों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. कई इलाकों में लोगों को पानी और चारे की व्यवस्था के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ रहा है.
थरपारकर नस्ल के संरक्षण पर खतर
ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि जैसलमेर विश्व प्रसिद्ध थरपारकर नस्ल के गोवंश के लिए जाना जाता है. लेकिन मौजूदा हालात इस दुर्लभ नस्ल के अस्तित्व पर भी खतरा पैदा कर रहे हैं. जिले में हजारों परिवार गोपालन पर निर्भर हैं और उनकी आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन ही है. चारे और पानी की कमी के कारण पशुपालकों को अपने मवेशियों को बचाना मुश्किल होता जा रहा है.
सरकार से की कई अहम मांगें
ग्रामीणों और गो सेवा समिति ने सरकार से मांग की है कि जैसलमेर को जल्द अकाल प्रभावित घोषित किया जाए. इसके साथ ही अनुदानित दरों पर चारा डिपो शुरू किए जाएं, प्रभावित क्षेत्रों में गौ सेवा शिविर लगाए जाएं और गोवंश के लिए चारे व पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए. उन्होंने यह भी मांग की कि टैंकरों के जरिए नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए और पशुपालकों को चारा खरीदने तथा गोवंश संरक्षण के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी जाए.
समय रहते राहत नहीं मिली तो बढ़ेगी परेशानी
ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द राहत कार्य शुरू नहीं किए गए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है. चारे और पानी की कमी के कारण बड़ी संख्या में गोवंश के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है. इसका सीधा असर पशुपालकों की आजीविका पर भी पड़ेगा. लोगों का कहना है कि सरकार को इस संकट को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभावी कदम उठाने चाहिए.
मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग
ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं को समझते हुए जल्द राहत पैकेज की घोषणा करेगी. उनका कहना है कि समय पर मदद मिलने से न केवल गोवंश को बचाया जा सकेगा, बल्कि हजारों पशुपालक परिवारों को भी बड़ी राहत मिलेगी. फिलहाल सभी की निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं.
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