/हाली अमावस्या पर तबाही! जैसलमेर में आग से 6.5 लाख कैश और 15-20 तोला सोना हुआ खाक

Jaisalmer News: हाली अमावस्या के दिन जैसलमेर में किसान के अरमानों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. जैसलमेर में भीषण आग ने एक किसान की 4 साल की गाड़ी कमाई को जलाकर राख कर दिया. ट्यूबवेल पर अचानक लगी आग ने जहाँ तीन झोपड़ों को अपनी आगोश में ले लिया जिससे पलभर में तीनों झोपड़े पूरी तरह जल कर राख हो गए. इन तीन झोपड़ी में किसान की गाढ़ी कमाई के साथ ही उसके अरमान भी जलकर राख हो गए. आग में किसान के करीब 6.50 लाख रुपए नगद और 15-20 तोला सोना जल गया.

दरअसल ये घटना जिले के छोड़ गांव के पास शुक्रवार दोपहर को पीरु खान की ढाणी के सामने स्थित हजारी सिंह के ट्यूबवेल की है. जिसने पास में बने किसान किशनाराम के तीन झोंपड़ों को भी पूरी तरह जला दिया. अचानक झोंपड़ों से आग की लपटें उठने लगीं. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. इसी दौरान झोंपड़े के भीतर रखा एक गैस सिलेंडर भी आग की चपेट में आ गया, जिससे लपटें और तेज हो गईं. गनीमत रही कि किसान किशनाराम ने सूझबूझ दिखाते हुए सही समय पर अपने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा नुकसान होने से टल गया.

आग में पिछले चार साल से वहां रहकर खेती कर रहे किसान किशनाराम के पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं बचे. वही करीब 6.50 लाख रुपए नगद व 15-20 तोला सोना जलकर राख हो गया. सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सबकुछ जल चुका था.

बेटी के गहने भी जले

पीड़ित किसान किशनाराम ने बताया कि उसकी एक बेटी, जो महाराष्ट्र के पुणे में रहती है, वह परसों ही अपने बच्चों के साथ अपने पिता के घर आई थी. इस आग ने उसकी खुशियों को मातम में बदल दिया. बेटी के पास रखे करीब 1.5 लाख रुपए कैश और सोने-चांदी के गहने भी जल गए. वहीं, स्वयं किसान के पास रखे 5 लाख रुपए कैश और लगभग 15 से 20 तोला सोना भी जल गया. इसके अलावा घर में रखा अनाज, कपड़े और लाखों का सामान अब कोयला बन चुका है. स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित किसान को जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है, क्योंकि उसका घर और अनाज सबकुछ जल चुका है.