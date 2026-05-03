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समर ऑफ-सीजन की पहली फ्लाइट पहुंची जैसलमेर, पर्यटन को मिली नई उड़ान

Jaisalmer News: राजस्थान में पर्यटन और विकास को नई उड़ान मिली है. इसके चलते जयपुर से समर शेड्यूल की पहली फ्लाइट  स्वर्ण नगरी जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंची. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byShankar dan
Published: May 03, 2026, 05:31 PM|Updated: May 03, 2026, 05:31 PM
समर ऑफ-सीजन की पहली फ्लाइट पहुंची जैसलमेर, पर्यटन को मिली नई उड़ान
Image Credit: Jaisalmer News

Jaisalmer News: स्वर्ण नगरी जैसलमेर के लिए रविवार 3 मई का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब जयपुर से समर शेड्यूल की पहली फ्लाइट सफलतापूर्वक जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंची. लंबे इंतजार और लगातार उठती मांग के बाद शुरू हुई इस हवाई सेवा ने शहर के पर्यटन और विकास को नई दिशा देने की उम्मीद जगा दी है.

Alliance Air की इस उड़ान का पहली 42 सीटर ATR फ्लाइट 11:20 बजे जैसलमेर एयरपोर्ट पर पहुंची, जिसका राजस्थानी लोक गीतों के साथ भव्य स्वागत किया गया. यात्रियों के पहुंचते ही पर्यटन व्यवसायियों और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। यह फ्लाइट अब सप्ताह में दो दिन-रविवार और गुरुवार को संचालित होगी, जिससे ऑफ-सीजन में भी जैसलमेर की कनेक्टिविटी बनी रहेगी.

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इस सेवा को शुरू करने में स्थानीय होटल संचालकों और टूर ऑपरेटर्स की अहम भूमिका रही है. पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए इस बार व्यवसायियों ने खुद आगे आकर टिकट बुक करवा कर एयरलाइन को समर्थन दिया है ताकि यात्री भार बना रहे और सेवा बंद न हो.

फ्लाइट के पहले फेरे में जयपुर से 12 यात्री जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचे, जिसमे जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल,एसपी अभिषेक शिवहरे,पूर्व राजपरिवार की सदस्या राजमाता राजेश्वरी राज लक्ष्मी,पर्यटन व्यवसायी मयंक भाटिया भी इस ऐतिहासिक उड़ान के साक्षी बने. वहीं, जैसलमेर से जयपुर के लिए 4 यात्री वापसी में रवाना हुए.

गौरतलब है कि भीषण गर्मी के चलते अप्रैल से सितंबर के बीच पर्यटन गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं. ऐसे में अब नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है. ऐतिहासिक स्मारकों पर लाइटिंग, डेजर्ट सफारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए पर्यटकों को आकर्षित करने की रणनीति बनाई जा रही है.

जयपुर से सीधी फ्लाइट जुड़ने से मेडिकल, व्यापार और प्रशासनिक कार्यों में भी सहूलियत मिलेगी. अब गंभीर मरीजों को कम समय में जयपुर के बड़े अस्पतालों तक पहुंचाया जा सकेगा. वहीं, व्यापारियों और आम लोगों को भी लंबी यात्रा से राहत मिलेगी. करीब 10-12 घंटे का सफर अब महज 1 घंटा 45 मिनट में पूरा होने से जैसलमेर की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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