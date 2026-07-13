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तीन युद्ध लड़ चुके 92 साल के रिटायर्ड कैप्टन की जमीन पर बड़ा खेल! हमशक्ल खड़ा कर फर्जी रजिस्ट्री, 25 लाख में बेचने का आरोप

Rajasthan News: जैसलमेर में 92 वर्षीय रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन चुन्नीलाल की जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है. आरोप है कि भू-माफियाओं ने हमशक्ल व्यक्ति खड़ा कर जमीन बेच दी. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byShankar dan
Published: Jul 13, 2026, 07:41 PM|Updated: Jul 13, 2026, 07:41 PM
तीन युद्ध लड़ चुके 92 साल के रिटायर्ड कैप्टन की जमीन पर बड़ा खेल! हमशक्ल खड़ा कर फर्जी रजिस्ट्री, 25 लाख में बेचने का आरोप
Image Credit: जैसलमेर में 92 वर्षीय रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन चुन्नीलाल की जमीन पर फर्जीवाड़े का खुलासाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaisalmer News: देश की सुरक्षा के लिए तीन बड़े युद्धों में अपनी सेवाएं दे चुके 92 वर्षीय रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन चुन्नीलाल की कृषि भूमि पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा करने का मामला सामने आया है. राजस्थान के जैसलमेर में सामने आए इस मामले में आरोप है कि भू-माफियाओं ने कैप्टन चुन्नीलाल की जगह एक हमशक्ल बुजुर्ग व्यक्ति को खड़ा कर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा ली और बाद में उसे करीब 25 लाख रुपये में बेच दिया. मामले की जानकारी मिलने के बाद कैप्टन के बेटे मुल्तान सिंह ठाकुर ने जैसलमेर शहर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हमशक्ल व्यक्ति को खड़ा कर कराई गई रजिस्ट्री का आरोप
परिवार का आरोप है कि भू-माफियाओं ने पूरी योजना के तहत इस वारदात को अंजाम दिया. उन्होंने कैप्टन चुन्नीलाल की जगह एक दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति को खड़ा किया और उसके जरिए जमीन की रजिस्ट्री करवा दी. इसके बाद उसी जमीन को करीब 25 लाख रुपये में बेच दिया गया. पुलिस की शुरुआती जांच में भी फर्जी रजिस्ट्री और किसी अन्य व्यक्ति को हमशक्ल बनाकर पेश करने के संकेत मिले हैं.

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16 जून को हुई फर्जी रजिस्ट्री, 22 जून को नामांतरण
कैप्टन चुन्नीलाल के बेटे मुल्तान सिंह ठाकुर ने बताया कि परिवार को 16 जून को जमीन की फर्जी रजिस्ट्री होने की जानकारी मिली. इसके बाद 22 जून को उस जमीन का नामांतरण भी कर दिया गया. जानकारी मिलने के बाद परिवार ने अधिकारियों से संपर्क किया और न्याय की मांग की, लेकिन उन्हें कई जगहों पर शिकायत लेकर जाना पड़ा.

मेहनत से बनाई थी बंजर जमीन को उपजाऊ
बताया गया कि यह जमीन इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत पोंग बांध विस्थापित होने के बाद कैप्टन चुन्नीलाल को आवंटित की गई थी. परिवार का कहना है कि वर्षों की मेहनत के बाद इस बंजर जमीन को खेती योग्य बनाया गया था. इसी जमीन पर अब फर्जी तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया गया है.

न्याय की लड़ाई में परिवार झेल रहा परेशानी
परिजनों के अनुसार लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाने और मानसिक तनाव के कारण 92 वर्षीय कैप्टन चुन्नीलाल की तबीयत भी खराब हो गई है. वह पहले से हृदय रोग से पीड़ित हैं. परिवार का कहना है कि न्याय पाने के लिए उन्हें आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है और उधार लेकर आने-जाने का खर्च तक उठाना पड़ रहा है.

पुलिस ने शुरू की जांच, आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा
जैसलमेर शहर कोतवाल सुरजाराम ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामले में नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस अब दस्तावेजों, रजिस्ट्री प्रक्रिया और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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