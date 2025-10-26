स्वर्णनगरी जैसलमेर हाउसफुल! होटल, रेस्टोरेंट्स और रिसॉर्ट्स में छाई बम्पर रौनक

Jaisalmer News: स्वर्णनगरी जैसलमेर इन दिनों देशी-विदेशी सैलानियों से गुलजार है. हर साल की तरह इस साल भी दीपावली के बाद से जैसलमेर में पर्यटकों की भीड़ उमडऩे लगी है. ऐसे में स्वर्णनगरी जैसलमेर में पर्यटकों की बूम नजर आ रही है. जैसलमेर के सोनार फोर्ट,पटवा हवेली, सालमसिंह हवेली, नथमल हवेली,गड़ीसर लेक पर सैलानियों की भीड़ से ही जाम लगने लगा है. इन दिनों दीपावली की छुट्टियां हो जाने के कारण भी पर्यटक अपने परिवार के साथ ज्यादा संख्या में जैसलमेर पहुंच रहे है. जिससे पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार है. सैलानियों की बम्पर आवक को देखकर पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खुश नजर आ रहे है. जैसलमेर पूरी तरह से हाउसफुल हो चुका है. रेस्टोरेंट, होटल रिसोर्ट सभी बुक है. होटलों व रिसोर्ट में 4 गुणा ज्यादा रेट देकर पर्यटक रूम ले रहे है. ऐसे में उनका मानना है कि इससे जैसलमेर के सभी लोगों को बिजनेस मिलेगा और सभी को रोजगार मिलेगा.

देशी-विदेशी पर्यटकों की आवक से पर्यटन स्थल गुलजार

शहर के सभी पर्यटन स्थलों पर इन दिनों सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा सकती है. सोनार फोर्ट, गड़ीसर लेक, पटवा हवेली, बड़ाबाग पर सैलानियों का मेला लगा है. देशी विदेशी सैलानियों की बम्पर आवक से सभी जगह खुशी का माहौल है. जैसलमेर में विदेशी पर्यटकों के के साथ ही देश के कोने-कोने से पर्यटक जैसलमेर पहुंच रहे हैं. जिसमे दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में सैलानी जैसलमेर आ रहे हैं. सैलानियों की भीड़ से सभी होटल, रेस्टोरेंट्स और रिसोर्ट पर रौनक छा गई है. अब लगातार नववर्ष व उसके अगले कुछ दिनों तक पर्यटकों की ये आवक लगातार जारी रहने वाली है.

जैसलमेर में ये है पर्यटकों की पसंद

जैसलमेर में सोनार फोर्ट, पटवा हवेली,सालमसिंह की हवेली, नथमल हवेली,गड़ीसर लेक,बड़ाबाग की छतरियां, झरोखे, कुलधरा,सम-खुहडी के रेत के धोरे, सनराइज व सनसेट के मनोहारी नजारें, कैमल सफारी, कल्चरल नृत्य कार्यक्रम, एडवेंचर स्पोट्स, जीप राइड, पैरा मोटर, डेजर्ट स्कूटर व पैरा सीलिंग आदि सैलानियों को लुभाते हैं.

खान-पान के भी दीवाने हैं लोग

इसी के साथ रात्रि में होने वाली राजस्थानी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कालबेलिया डांस के साथ ही विभिन्न प्रकार के राजस्थानी व्यंजन जब सैलानियों की थाली में परोसे जाते हैं. तो उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहता है ऐसे व्यंजनों में दाल बाटी चूरमा के साथ ही राजस्थान की केर-सांगरी की सब्जी, बाजरे की रोटी पर्यटकों को काफी मनभांति है. इसको देखने देशी सैलानियों के साथ-साथ भारी तादाद में विदेशी सैलानी भी जैसलमेर आते हैं. ऐसे में इनको बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा देने के लिए पर्यटन व्यवसायी जुटे हुए है.

