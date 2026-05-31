Jaisalmer News: स्वर्णनगरी जैसलमेर के श्री करणी माता मंदिर चारण समाज छात्रावास परिसर में शिक्षा के प्रसार और युवाओं को बेहतर माहौल देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. छात्रावास में नवनिर्मित आधुनिक लाइब्रेरी का विधिवत लोकार्पण एवं समाज की होनहार प्रतिभाओं के लिए सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया. इस गरिमामयी कार्यक्रम में चारण समाज के गणमान्य नागरिकों, प्रबुद्धजनों, विद्यार्थियों और अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया.

विधायक छोटूसिंह भाटी ने किया लाइब्रेरी का उद्घाटन

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जैसलमेर के विधायक छोटूसिंह भाटी उपस्थित रहे. वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में नगरपरिषद के निवर्तमान सभापति हरिवल्लभ कल्ला, नगरपरिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढा तथा श्रद्धेय महंत बालभारती महाराज ने मंच साझा किया.अतिथियों ने मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर नवनिर्मित लाइब्रेरी का लोकार्पण किया और इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों, परीक्षाओं और खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले समाज के छात्र-छात्राओं व युवाओं को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया.

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प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मील का पत्थर साबित होगी लाइब्रेरी

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक छोटूसिंह भाटी व अन्य वक्ताओं ने जीवन में शिक्षा के महत्व को सर्वोपरि बताया. उन्होंने कहा- यह पुस्तकालय छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा. ग्रामीण परिवेश से आने वाले युवाओं को अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, उन्हें छात्रावास परिसर में ही शांत माहौल और जरूरी पुस्तकें उपलब्ध हो सकेंगी.वक्ताओं ने युवाओं को समय का सदुपयोग करते हुए उच्च पदों पर पहुंचने और समाज सहित पूरे देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया.

समाज बंधुओं का जताया आभार

समारोह के समापन पर चारण समाज के अध्यक्ष शम्भूदान देथा ने कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों, प्रबुद्ध नागरिकों और इस लाइब्रेरी निर्माण में अपना आर्थिक व नैतिक सहयोग देने वाले सभी दानदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त किया. उन्होंने कार्यक्रम को अनुशासित और सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया.