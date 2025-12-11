जैसलमेर की रेत में कपल मना रहा था हॉलिडे, तभी एक दूसरी लड़की ने मुस्कुराया और पति ने जो किया फिर...

Jaisalmer Viral Video: जैसलमेर की सुनहरी रेत पर छुट्टियां मना रहा एक कपल अपनी मस्ती में खोया था. माहौल बेहद हल्का-फुल्का था, संगीत बज रहा था और पत्नी पूरे जोश के साथ नाचते हुए छुट्टियों का आनंद ले रही थी. लेकिन अगले ही पल जो घटना हुई, उसने पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया.

शुरुआत में पत्नी अपने पति को बार-बार साथ में डांस करने के लिए बुलाती दिखती है. वह मुस्कुराकर, हाथ पकड़कर और कई तरह के इशारों से उसे स्टेप्स में शामिल करने की कोशिश करती रहती है. लेकिन पति हर बार नरमी से मना कर देता है. कभी हाथ जोड़ लेता, कभी इधर-उधर देखने लगता, जैसे डांस करना उसकी लिस्ट में हो ही नहीं. पत्नी जितनी कोशिश करती, वह उतनी ही शांति से पीछे हटता जाता.

लेकिन असली ट्विस्ट कुछ ही सेकंड बाद आता है. पास खड़ी एक युवती अचानक पति की तरफ हल्की सी मुस्कान दे देती है… और कहानी यहीं से बदल जाती है. अभी तक जो व्यक्ति जमीन से चिपककर खड़ा था, वही अचानक बिजली की गति से एक्टिव हो जाता है. देखते ही देखते वह युवती के साथ डांस फ्लोर पर ऐसे पहुंचता है जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा हो. उसकी फुर्ती देखकर सामने खड़े लोग भी चौंक जाते हैं.

देखें वीडियो…

इस दौरान पत्नी का चेहरा पूरा सीन जीत लेता है. कुछ ही पल पहले जो महिला पूरे उत्साह में नाच रही थी, वही अचानक स्तब्ध खड़ी रह जाती है. चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और अविश्वास सब एक साथ दिखाई देता है. वह पति को गुस्से भरी नजरों से देखती है और उधर पति तो मानो स्टेज शो कर रहे हों, एक-एक स्टेप पूरे मजे से डालते जाते हैं.

इंस्टाग्राम पर शेयर होते ही वीडियो ने धमाका कर दिया. कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज़ आ गए और कमेंट्स में लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी. एक यूजर ने लिखा “अब घर जाते ही भाईसाहब की क्लास पक्की है!” वीडियो की मजेदार टाइमिंग, कपल के एक्सप्रेशन और अचानक आया ट्विस्ट इन सबने मिलकर इसे ऐसा मनोरंजक बना दिया कि देखने वाला हर इंसान बिना हंसे नहीं रह पाता.

