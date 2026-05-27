/Rajasthan News: जैसलमेर में अमानवीय लापरवाही पर प्रशासन का हंटर, मृत गौवंश मामले में ठेका रद्द

Jaisalmer Dumping Yard Case: जैसलमेर डंपिंग यार्ड में 150 से अधिक मृत गौवंश को खुले में छोड़ने वाले ठेकेदार गोपाराम का ठेका रद्द कर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने सभी शवों को वैज्ञानिक तरीके से दफनाकर यार्ड की तस्वीर बदल दी है.

राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर के डंपिंग यार्ड से पिछले दिनों सामने आईं खुले आसमान के नीचे पड़े सैकड़ों मृत गौवंश की दिल दहला देने वाली तस्वीरों और वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी. लगभग एक किलोमीटर के दायरे में बिखरे मरे हुए पशुओं के कंकाल और सड़ते शवों का वह खौफनाक मंजर नगर परिषद के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा था. बेजुबानों की इस दुर्दशा को लेकर चारों तरफ भारी आक्रोश देखा जा रहा था. लेकिन अब इस मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है और डंपिंग यार्ड की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है.

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ठेका रद्द, ठेकेदार हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट

सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें वायरल होने के बाद जैसलमेर नगर परिषद तुरंत एक्शन मोड में आई. नगर परिषद प्रशासन ने इस घोर लापरवाही को लेकर बाड़मेर निवासी संबंधित ठेकेदार गोपाराम (पुत्र दुदाराम) को तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी किया था. ठेकेदार गोपाराम की तरफ से इस अमानवीय लापरवाही को लेकर प्रशासन को कोई भी संतोषजनक या उचित जवाब नहीं दिया गया. ठेकेदार के ढुलमुल रवैये को देखते हुए नगर परिषद ने कड़ा रुख अपनाते हुए साल 2025-26 के लिए दिया गया ठेका तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है. इसके साथ ही ठेकेदार की नगर परिषद में जमा पूरी सिक्योरिटी राशि को जब्त कर लिया गया है और उसे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट (काली सूची में दर्ज) कर दिया गया है.

नियमों की धज्जियां उड़ाईं

जांच में सामने आया है कि सोशल मीडिया पर जो विचलित करने वाली तस्वीरें दिखाई जा रही थीं, वे किसी एक दिन की लापरवाही का नतीजा नहीं थीं. क्या हैं नियम? सरकारी नियमों और वैज्ञानिक पद्धति के मुताबिक, डंपिंग यार्ड में लाए जाने वाले मृत पशुओं के शवों को अधिकतम 1 या 2 दिन धूप में सुखाकर तुरंत जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर वैज्ञानिक तरीके से दफना दिया जाना चाहिए. इसके लिए बकायदा डंपिंग यार्ड में जगह भी आवंटित की गई है. नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदार गोपाराम ने पिछले 15 से 20 दिनों से 150 से ज्यादा मृत गौवंश के शवों को खुले मैदान में ही सड़ने के लिए लावारिस छोड़ दिया था, जिससे वहां चील-कौवों का जमावड़ा लग गया था और भयंकर बदबू फैल रही थी.

अब बदली डंपिंग यार्ड की तस्वीर

प्रशासनिक हंटर चलने और ठेका निरस्त होने के बाद नगर परिषद ने युद्ध स्तर पर काम शुरू करवाया. वर्तमान में डंपिंग यार्ड में खुले में पड़े सभी 150 से अधिक शवों और कंकालों को पूरी तरह से और वैज्ञानिक नियमों के अनुसार सुरक्षित तरीके से जमीन में गहरा दफनाया जा चुका है. यार्ड की सफाई करवाकर स्थिति को सामान्य कर दिया गया है.