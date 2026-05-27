Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaisalmer
  • /Rajasthan News: जैसलमेर में अमानवीय लापरवाही पर प्रशासन का हंटर, मृत गौवंश मामले में ठेका रद्द

Rajasthan News: जैसलमेर में अमानवीय लापरवाही पर प्रशासन का हंटर, मृत गौवंश मामले में ठेका रद्द

Rajasthan News: जैसलमेर डंपिंग यार्ड में 150 से अधिक मृत गौवंश को खुले में छोड़ने वाले ठेकेदार गोपाराम का ठेका रद्द कर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने सभी शवों को वैज्ञानिक तरीके से दफनाकर यार्ड की तस्वीर बदल दी है.

Edited byArti PatelReported byShankar dan
Published: May 27, 2026, 02:44 PM|Updated: May 27, 2026, 02:44 PM
Rajasthan News: जैसलमेर में अमानवीय लापरवाही पर प्रशासन का हंटर, मृत गौवंश मामले में ठेका रद्द
Image Credit: Jaisalmer dumping yard case

Jaisalmer Dumping Yard Case: जैसलमेर डंपिंग यार्ड में 150 से अधिक मृत गौवंश को खुले में छोड़ने वाले ठेकेदार गोपाराम का ठेका रद्द कर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने सभी शवों को वैज्ञानिक तरीके से दफनाकर यार्ड की तस्वीर बदल दी है.

राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर के डंपिंग यार्ड से पिछले दिनों सामने आईं खुले आसमान के नीचे पड़े सैकड़ों मृत गौवंश की दिल दहला देने वाली तस्वीरों और वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी. लगभग एक किलोमीटर के दायरे में बिखरे मरे हुए पशुओं के कंकाल और सड़ते शवों का वह खौफनाक मंजर नगर परिषद के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा था. बेजुबानों की इस दुर्दशा को लेकर चारों तरफ भारी आक्रोश देखा जा रहा था. लेकिन अब इस मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है और डंपिंग यार्ड की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ठेका रद्द, ठेकेदार हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट
सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें वायरल होने के बाद जैसलमेर नगर परिषद तुरंत एक्शन मोड में आई. नगर परिषद प्रशासन ने इस घोर लापरवाही को लेकर बाड़मेर निवासी संबंधित ठेकेदार गोपाराम (पुत्र दुदाराम) को तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी किया था. ठेकेदार गोपाराम की तरफ से इस अमानवीय लापरवाही को लेकर प्रशासन को कोई भी संतोषजनक या उचित जवाब नहीं दिया गया. ठेकेदार के ढुलमुल रवैये को देखते हुए नगर परिषद ने कड़ा रुख अपनाते हुए साल 2025-26 के लिए दिया गया ठेका तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है. इसके साथ ही ठेकेदार की नगर परिषद में जमा पूरी सिक्योरिटी राशि को जब्त कर लिया गया है और उसे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट (काली सूची में दर्ज) कर दिया गया है.

नियमों की धज्जियां उड़ाईं
जांच में सामने आया है कि सोशल मीडिया पर जो विचलित करने वाली तस्वीरें दिखाई जा रही थीं, वे किसी एक दिन की लापरवाही का नतीजा नहीं थीं. क्या हैं नियम? सरकारी नियमों और वैज्ञानिक पद्धति के मुताबिक, डंपिंग यार्ड में लाए जाने वाले मृत पशुओं के शवों को अधिकतम 1 या 2 दिन धूप में सुखाकर तुरंत जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर वैज्ञानिक तरीके से दफना दिया जाना चाहिए. इसके लिए बकायदा डंपिंग यार्ड में जगह भी आवंटित की गई है. नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदार गोपाराम ने पिछले 15 से 20 दिनों से 150 से ज्यादा मृत गौवंश के शवों को खुले मैदान में ही सड़ने के लिए लावारिस छोड़ दिया था, जिससे वहां चील-कौवों का जमावड़ा लग गया था और भयंकर बदबू फैल रही थी.

अब बदली डंपिंग यार्ड की तस्वीर
प्रशासनिक हंटर चलने और ठेका निरस्त होने के बाद नगर परिषद ने युद्ध स्तर पर काम शुरू करवाया. वर्तमान में डंपिंग यार्ड में खुले में पड़े सभी 150 से अधिक शवों और कंकालों को पूरी तरह से और वैज्ञानिक नियमों के अनुसार सुरक्षित तरीके से जमीन में गहरा दफनाया जा चुका है. यार्ड की सफाई करवाकर स्थिति को सामान्य कर दिया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News: डूंगरपुर में वंदे गंगा अभियान से बदली प्रदेश की तस्वीर, कुएं-बावड़ियां फिर हुईं जिंदा!

ट्रेंडिंग न्यूज़

नौतपा शुरू होते ही राजस्थान में आसमान से बरस रही आग! इन जिलों में चलेगी भयंकर लू

गर्मी में सुस्त शरीर को रखेगा ताजा राजस्थान का ये फेमस लड्डू, एक खा लिया तो बार-बार करेगा मन!

AC-कूलर नहीं... बल्कि इन देसी राजस्थानी फूड्स से गर्मी को मात दे रहे लोग!

राजस्थान के लिए अगले 4 दिन बेहद भारी, IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

रेगिस्तान की रेत में मिला ‘सफेद गोल्ड’ का भंडार, राजस्थान में गैस की नई खोज ने बदली तस्वीर!

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा विवाद, 1 जून से दी गई हड़ताल की चेतावनी!

ट्रक से भिड़ी क्रूजर, पलभर में सड़क पर बिछ गई लाशें… पढ़ें जयपुर हाईवे हादसे की दर्दनाक कहानी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

उंगलियां चाट-चाटकर कढ़ाई पनीर खाने वालों देख लो, जयपुर में पकड़ा गया है लाखों रूपये का नकली माल

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

आसाराम की अपील खारिज, उम्रकैद जारी… हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

फटे हुए दूध को फेंकने वाले थे बाबा, फिर अचानक हुआ ऐसा चमत्कार कि बन गई अमर मिठाई

राजस्थान में सोने के साथ चांदी की भी डूबी नैया, जानें आपके शहर में क्या है 10 ग्राम गोल्ड के रेट?

राजस्थान में धड़ाम से नीचे गिरे सोना-चांदी के दाम, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

REET Mains Result 2026: क्या आज जारी होगा राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट? जानें भर्ती बोर्ड का ताजा अपडेट

दोपहर में नहीं तपेगा आपका घर! सुबह के वक्त कर लें ये 3 काम, बिना AC के भी ठंडा रहेगा कमरा

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

Anu Meena Death Case: व्हाट्सएप चैट्स ने खोले राज, अनू ने लिखा-मैं जा रही हूं खोज लेना अपने लिए जैसी चाहे वैसी...

'रेल नगरी' कहलाता है राजस्थान का ये शहर... जहां से पहली बार यूपी तक दौड़ी थी ट्रेन

जयपुर में प्रताप नगर में कब्रिस्तान विवाद पर बवाल! हजारों लोगों ने निकाला आक्रोश मार्च

नौतपा की झुलसा देने वाली गर्मी में पीएम मोदी का बड़ा संदेश, राजस्थान का संस्कार, इस गर्मी में मटका जरूर रखें

Weather: धौलपुर को भिगोने आ रहे काले बादल, IMD ने जारी किया है अलर्ट

पारिवारिक विवाद में खूनी संघर्ष, जीजा ने साले पर चाकू से किया हमला, साढ़ू भी हुआ घायल

रूह कंपा देगी अनु मीणा की एक-एक लाइन! पढ़ें आखिरी मैसेज

Rajasthan Weather: धौलपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी-तूफ़ान के साथ बारिश का अलर्ट!

क्या है जानलेवा बीमारी इबोला के लक्षण?

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बरसेंगी राहत की बूंदे, तेज धूलभरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी

राजस्थान में मुंह के बल गिरे सोने-चांदी के भाव!

कोटा में दिल दहला देने वाली वारदात! अपहरण कर रेलकर्मी के बच्चे की बेरहमी से हत्या

PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त?

राजस्थान में मौसम का महा पलटवार! भीषण गर्मी के बाद अब बारिश-आंधी की एंट्री, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

दिल्ली-यूपी वाले मजे में, राजस्थान में जेब खाली! पड़ोसी राज्यों से ₹ 10-12 तक महंगा मिल रहा पेट्रोल जाने क्यों?

Tags:
Jaisalmer News
Rajasthan News

About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान की नई पहचान, ऊंटनी के दूध का पनीर बनेगा हेल्थ इंडस्ट्री का स्टार!

राजस्थान की नई पहचान, ऊंटनी के दूध का पनीर बनेगा हेल्थ इंडस्ट्री का स्टार!

Bikaner news
2

PM मोदी के 12 वर्षों को मदन राठौड़ ने बताया 'स्वर्णिम काल', विपक्ष के आरोपों पर दिया करारा जवाब

Rajasthan politics
3

गोविंददेवजी और मोती डूंगरी में फव्वारों के बीच कूल-कूल मोड में भगवान

Jaipur news
4

Jaipur News: मां-बेटे की जंगल में फाइट! वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Jaipur news
5

भैराणा धाम में उमड़ा जनसैलाब! हनुमान बेनीवाल की महापंचायत ने बढ़ाया सियासी पारा

dudu news