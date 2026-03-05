'किस पल ईरान की मिसाइल गिर जाए, पता नहीं था' – दुबई से लौटे जैसलमेर परिवार ने सुनाई जंग की खौफनाक कहानी

Jaisalmer News: ईरान और अमेरिका–इजरायल के बीच जारी जंग की आंच अब खाड़ी देशों तक पहुंच गई है. हालात तब और गंभीर हो गए जब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी सीधे निशाने पर आ गया. ईरान की ओर से ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों की कई लहरें दागे जाने के बाद दुबई और अबू धाबी जैसे बड़े शहरों में धमाकों की खबरें सामने आईं. एहतियातन एयरपोर्ट बंद कर दिए गए और हजारों यात्री वहीं फंस गए. इस संकट के बीच भारत के लिए कुछ घंटों के लिए एयरस्पेस खुला तो कई भारतीयों ने राहत की सांस ली. इन्हीं में जैसलमेर निवासी आशीष व्यास भी शामिल हैं, जो पत्नी और दो बच्चों के साथ सुरक्षित अपने शहर लौट आए हैं.

पिछले 10 वर्षों से दुबई में रह रहे आशीष व्यास पेशे से इंजीनियर हैं और Emirates एयरलाइन कंपनी में कार्यरत हैं. उनकी पत्नी इप्सिता व्यास भी एक अरब एयरलाइंस कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्य कर रही हैं. परिवार लंबे समय से भारत आने की योजना बना रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने यात्रा की तैयारी की, उसी दौरान क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया. मिसाइल हमलों के बाद एयरस्पेस बंद होने से उनकी फ्लाइट रद्द हो गई और वे दुबई में ही फंस गए.

आशीष ने बताया कि जिस दिन हमले हुए, उस दिन माहौल अचानक बदल गया. अलर्ट सायरन, सुरक्षा संदेश और उड़ानों के रद्द होने की घोषणाओं से लोगों में घबराहट फैल गई थी. हालांकि स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने हालात को नियंत्रित रखने के लिए तुरंत कदम उठाए. लोगों को आधिकारिक मैसेज और एडवाइजरी के जरिए समय-समय पर जानकारी दी जाती रही.

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जितना भयावह माहौल दिखाया जा रहा था, जमीन पर स्थिति उतनी अराजक नहीं थी, लेकिन डर का माहौल जरूर था. जब भारत के लिए एयरस्पेस कुछ घंटों के लिए खोला गया, तो आशीष ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया. उन्होंने तत्काल टिकट बुक की और दुबई से बेंगलुरु, फिर बेंगलुरु से मुंबई और मुंबई से जैसलमेर तक तीन फ्लाइट बदलकर अपने गंतव्य तक पहुंचे. यह यात्रा आसान नहीं थी, लगातार बदलती सूचनाएं, सीमित सीटें और अनिश्चितता के बीच टिकट मिलना भी चुनौतीपूर्ण रहा. लेकिन परिवार के साथ सुरक्षित घर लौटने की चाह ने हर मुश्किल को छोटा कर दिया.

जैसलमेर एयरपोर्ट पर जैसे ही आशीष, उनकी पत्नी और दोनों बच्चे पहुंचे, परिवार की आंखों में राहत और खुशी साफ झलक रही थी. लंबे समय से चिंतित परिजनों ने उन्हें गले लगाया तो माहौल भावुक हो उठा. पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरों और हमलों की सूचनाओं के बीच परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी. अब बेटे, बहू और पोतों को सुरक्षित सामने देखकर सभी ने राहत की सांस ली.

आशीष ने बताया कि फिलहाल दुबई में हालात सामान्य हैं और जीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा है. कार्यालय और संस्थान फिर से संचालित हो रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में आशंका बनी हुई है. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में भारतीय अब भी वहां कार्यरत हैं, जो अपने परिवारों से मिलने भारत आना चाहते हैं. एयरस्पेस के बार-बार बंद होने और सीमित उड़ानों के कारण कई लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं. उनके परिवारजन भारत में बैठे चिंतित हैं, क्योंकि किसी भी समय हालात फिर से बिगड़ सकते हैं.

