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Rajasthan News: मानवता की अनूठी मिसाल, खरगोश के बच्चे को बनाया भाई, वन-विभाग को सौंपते समय परिवार कि भर आई आंखें

Rajasthan News: जैसलमेर के लाठी में किरण नामक युवती ने अनाथ खरगोश के बच्चे 'चीकू' को दो महीने तक बकरी का दूध पिलाकर भाई की तरह पाला. बड़ा होने पर आवारा कुत्तों से सुरक्षा के चलते परिवार ने भारी मन और नम आंखों से उसे वन विभाग को सौंप दिया.

Edited byArti PatelReported byShankar dan
Published: May 25, 2026, 11:40 AM|Updated: May 25, 2026, 11:40 AM
Rajasthan News: मानवता की अनूठी मिसाल, खरगोश के बच्चे को बनाया भाई, वन-विभाग को सौंपते समय परिवार कि भर आई आंखें
Image Credit: Jaisalmer Rabbit Baby Rescue

Jaisalmer Rabbit Baby Rescue: थार के मरुस्थल की रेतीली धरा से अक्सर वन्यजीवों के प्रति प्रेम की मर्मस्पर्शी कहानियां सामने आती हैं, लेकिन जैसलमेर जिले के लाठी कस्बे में मानवता और स्नेह की एक ऐसी विस्मयकारी दास्तां सामने आई है जिसे सुनकर हर किसी का दिल भर आया. यहां एक परिवार ने आवारा कुत्तों के हमले में अनाथ हुए खरगोश के एक बेबस बच्चे को न केवल नई जिंदगी दी, बल्कि उसे अपने सगे बच्चे और भाई की तरह लाड-प्यार से पाला.

लगभग दो महीने तक इंसानी आगोश में ममता की छांव पाने के बाद जब इस बेजुबान को सुरक्षित भविष्य के लिए वन विभाग को सौंपा गया, तो विदाई के उस भावुक पल में पूरे परिवार की आंखें नम हो गईं.

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मां की मौत के बाद किरण ने संभाली जिम्मेदारी, नाम रखा 'चीकू'
यह पूरी भावुक कर देने वाली कहानी लाठी कस्बे के रहने वाले नरपतराम नाई के घर से शुरू होती है.करीब दो महीने पहले गांव के पास एक मादा खरगोश ने बच्चे को जन्म दिया था. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था; जन्म के कुछ ही दिनों बाद बेरहम आवारा कुत्तों (श्वानों) ने हमला कर मादा खरगोश को मार डाला.मां की मौत के बाद वो नवजात बच्चा पूरी तरह अनाथ और लाचार हो गया था. जब नरपतराम की बेटी किरण की नजर उस तड़पते हुए मासूम बच्चे पर पड़ी, तो उसका दिल पसीज गया. किरण उसे आवारा कुत्तों से बचाकर अपने घर ले आई. उसने दिन-रात एक कर ड्रॉपर और चम्मच की मदद से उसे रोज बकरी का ताजा दूध पिलाना शुरू किया. परिवार ने प्यार से उसका नाम 'चीकू' रखा.

आहट सुनकर भागने वाला जीव, इंसानों का बन गया लाडला
वन्यजीव विशेषज्ञों की मानें तो खरगोश स्वभाव से बेहद डरपोक और संवेदनशील जानवर माना जाता है, जो इंसानों की मामूली आहट सुनते ही कोसों दूर भाग जाता है. लेकिन 'चीकू' के मामले में कुदरत का नियम भी बदल गया.समय पर दूध, पानी और किरण के हाथों की मनुहार पाकर चीकू का इंसानों के प्रति डर पूरी तरह खत्म हो गया. वह किरण को अपने छोटे भाई की तरह चाहने लगा और पूरे दिन घर के बच्चों और बड़ों के इर्द-गिर्द ही चहल-कदमी करता रहता. वह इतना फैमिलियर हो गया था कि परिवार के किसी भी सदस्य के हाथ से बिना डरे दूध पी लेता था.

सुरक्षा की खातिर भारी मन से वन-विभाग को किया सुपुर्द
देखते ही देखते दो महीने बीत गए और 'चीकू' अब पूरी तरह तंदुरुस्त और चंचल हो चुका था.चीकू अब बड़ा होने के कारण अक्सर उछल-कूद करते हुए घर की दहलीज पार कर बाहर सड़क पर चला जाता था. लाठी क्षेत्र में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को देखते हुए पूरे परिवार को चौबीसों घंटे यह डर सताने लगा कि कहीं कोई कुत्ता उस पर दोबारा हमला न कर दे.चीकू की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए पिता नरपतराम ने भारी मन से वन विभाग को सूचित किया. स्थानीय वन्यजीव प्रेमी विक्रम दर्जी, जयप्रकाश देवड़ा, फुसाराम नाई और चंद्रशेखर पंवार की मौजूदगी में चीकू को वनरक्षक रमेशसिंह राजपुरोहित सहित वन-विभाग की टीम को सुरक्षित सुपुर्द कर दिया गया. जब वनकर्मी चीकू को पिंजरे में ले जाने लगे, तो उसे भाई की तरह पालने वाली किरण और पूरे परिवार के सब्र का बांध टूट गया और सभी की आंखें छलक आईं.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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