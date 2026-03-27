Jaisalmer News: UP एजेंसी का इनपुट और रातों-रात कार्रवाई! जैसलमेर में संदिग्ध को दबोचा, सीमा पर हाई अलर्ट

Jaisalmer News: सरहदी जिले जैसलमेर के नहरी बेल्ट में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. सामरिक दृष्टि से संवेदनशील नाचना थाना क्षेत्र के बाहला गांव से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया गया है, जिसके तार संदिग्ध गतिविधियों और देश विरोधी सोशल मीडिया ग्रुप्स से जुड़े होने की आशंका है.

UP की सुरक्षा एजेंसी के इनपुट पर कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश (UP) से आई एक विशेष सुरक्षा एजेंसी के इनपुट और सक्रियता के बाद की गई है. बता दें कि हिरासत में लिए गए युवक का नाम राजूराम बताया जा रहा है. इस कार्रवाई के बाद भारत-पाक सीमा पर तैनात सभी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं.

सोशल मीडिया और देश विरोधी ग्रुप्स का कनेक्शन

सूत्रों के मुताबिक, राजूराम के मोबाइल नंबर की जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. युवक के नंबर सोशल मीडिया के ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स और ग्रुप्स में जुड़े मिले हैं, जो कथित तौर पर देश विरोधी गतिविधियों और सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के उद्देश्य से बनाए गए हैं. वहीं एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या वह इन ग्रुप्स में केवल सदस्य था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा.



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संयुक्त पूछताछ के लिए JIC भेजा गया

पकड़े गए संदिग्ध राजूराम को गहन पूछताछ के लिए JIC (Joint Interrogation Centre) भेज दिया गया है. यहाँ पुलिस के साथ-साथ विभिन्न केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से उससे पूछताछ करेंगी. बता दें कि आधिकारिक तौर पर अभी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि JIC में होने वाली पूछताछ के बाद सीमा पार से जुड़े किसी बड़े नेटवर्क या स्थानीय साजिश का पर्दाफाश हो सकता है.

सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ी निगरानी

इस घटना के बाद नहरी क्षेत्र और सीमा से सटे गांवों में संदिग्धों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जा रही है. सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों से भी अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

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