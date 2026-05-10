/Rajasthan News: फिल्मी स्टाइल में जैसलमेर पुलिस का बड़ा एक्शन, MDMA-अफीम के दूध के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Jaisalmer Police Action: सीमावर्ती जिला जैसलमेर में नशे के सौदागरों के खिलाफ जिला पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है.एसपी अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में जिला विशेष टीम और सांगड़ थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर एक और सफलता हासिल कि है.पुलिस ने फिल्मी अंदाज में दो तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में एमडीएमए और अफीम का दूध बरामद किया है.

टॉल प्लाजा पर फिल्मी अंदाज में घेराबंदी

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यह कार्रवाई जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अब तक की तीसरी सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. दरअसल, अवैध मादक प्रदार्थ तस्करों के फैले मक्क्ड़जाल पर नकेल कसने के लिए जिलेभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है.इसी अभियान के तहत जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार और वृत्ताधिकारी रूपसिंह ईन्दा के सुपरविजन में डीएसटी टीम लगातार आसूचना संकलन कर नज़र रखी जा रही थी.शुक्रवार कों डीएसटी प्रभारी भीमराव सिंह और सांगड़ थानाधिकारी राजेश कुमार निपु को सूचना मिली कि दो तस्कर अवैध मादक पदार्थ लेकर क्षेत्र से गुजरने वाले हैं.

सूचना के आधार पर पुलिस ने कैर फकीर की ढाणी के समीप टॉल प्लाजा पर तस्करों के आगे पीछे गाडी लगाकर फिल्मी अंदाज में घेराबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया है.

जालोर के दो तस्कर गिरफ्तार

बता दें कि पुलिस ने रेनॉल्ट क्विड कार नंबर RJ 01 CE 1173 को रुकवाकर तलाशी ली. कार से 100 ग्राम एमडीएमए और 32 ग्राम अफीम का दूध बरामद कर मौके से सत्यपाल पुत्र पूनमाराम विश्नोई निवासी हेमागुडा और मालाराम पुत्र देवीचंद विश्नोई निवासी हेमागुडा जिला जालोर को गिरफ्तार किया है. साथ ही मादक पदार्थ तस्करी में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर दोनों आरोपियों के खिलाफ सांगड़ थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विस्तृत पूछताछ की जा रही है.

नेटवर्क और सप्लाई चैन पर पुलिस की नजर

जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने कहा कि जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी हालत में तस्करी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.इस दौरान उन्होंने आमजन से नशे के कारोबार में संलिप्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी त्वरित पुलिस कों देने की अपील की है.ताकि पुलिस उनके खिलाफ उचित कार्रवाई कर सके.उन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस तस्करों से नेटवर्क और सप्लाई चैन को लेकर गहन पूछताछ कर रही है, जिससे बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

